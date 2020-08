El final de Agentes de SHIELD constata que el Multiverso Marvel existe

MADRID, 15 Ago. (CulturaOcio) -

La serie Agentes de SHIELD ha llegado a su fin tras siete temporadas con un capítulo doble que ha servido como nexo de unión con las películas marvelitas. Y más allá, la ficción ha revelado que efectivamente el Multiverso existe, e incluso se ha atrevido a explorarlo brevemente.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

En 'Por qué estamos luchando', el último episodio de Agentes de SHIELD, Fitz logra reunirse con el resto del equipo gracias a un puente a través del Reino Cuántico. Sin embargo, los protagonistas han ido a parar a una línea de tiempo alternativa, provocada por los continuos cambios en el pasado.

Por suerte, Coulson y su equipo tienen el dispositivo necesario para regresar a la línea de tiempo anterior, es decir al Universo Marvel propiamente dicho. Cuando Fitz aparece no se muestra muy sorprendido de descubrir que la base de SHIELD ha explotado. "No importa, todavía podemos ir a nuestra línea de tiempo original y salvarla", explica muy tranquilo.

Sus compañeros sí se muestran incrédulos al descubrir que pueden volver al universo original. "Es de ahí de donde vengo", añade Fitz antes de explicar que ha visto infinitas posibilidades de futuro y que, sin embargo, "sobrevivir a ésta era la única manera de salvar la línea de tiempo original", incluso si eso significaba hacer sacrificios.

Más tarde el agente Fitz también explica que Kora es la clave para salvar su universo, y que por lo tanto hay que recuperarla y convencerla de que abandone a Malick y los Chronicoms.

"Podemos viajar a través de algo llamado el Reino Cuántico, entre líneas de tiempo", les cuenta a sus compañeros, sin dar más detalles de la tecnología, la misma que usaron Ant-Man y los Vengadores para recuperar las Gemas del Infinito en Endgame.

En su explicación, Fitz utiliza términos como "nuestro mundo" o "múltiples dimensiones", confirmando que de hecho los acontecimientos están sucediendo fuera del Universo Marvel como tal.

Al final de la serie, el equipo vuelve a la línea de tiempo correcta, dejando claro que no sólo hay un UCM, sino múltiples versiones del mismo, un tema que será tratado en futuras películas como Doctor Strange and The Multiverse of Madness.