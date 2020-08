Tráiler del épico final de Agentes de SHIELD

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

Agentes de SHIELD termina su andadura tras siete temporadas. La ficción se despedirá con un doble episodio y los fans ya han podido ver un adelanto del esperado desenlace.

"Un equipo ordinario se convirtió en héroes extraordinarios. No te pierdas la última misión de Agentes de SHIELD", reza la cuenta oficial en Twitter de la serie acompañando al tráiler.

El clip hace un repaso a las anteriores entregas, rememorando las múltiples resurrecciones del agente Coulson, la transformación de Skye a Daisy y la historia de Fitz y Simmons. El vídeo también ofrece un vistazo a la última amenaza a la que se enfrentarán los protagonistas: la llegada de los Chronicoms.

An ordinary team became extraordinary heroes. You won't want to miss Marvel's #AgentsofSHIELD's final mission, Wednesday at 9|8c on ABC. pic.twitter.com/LxlnUGvhsP — Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. (@AgentsofSHIELD) August 9, 2020

The End Is At Hand y What We're Fighting For son los títulos de los capítulos finales, que tendrán que resolver cuestiones como el paradero de Fitz, el posible regreso del equipo a su línea temporal o el futuro de SHIELD.

"Todo lo que puedo decir es que, como los guionistas siempre han hecho, te llevarán a un viaje emocionante y en direcciones que no ves venir. Y como es costumbre, hay un final satisfactorio porque eso es en lo que son buenos", adelantó Iain De Caestecker, Fitz en la ficción, en una entrevista con Collider.

La temporada final de Agentes de S.H.I.E.L.D. también marcará el final de una etapa para Marvel Television. Después de que Kevin Feige asumiera su nuevo rol como director creativo de Marvel, la división de televisión de la compañía fue absorbida por Marvel Studios, dándole a Feige el control sobre todos los proyectos para la pequeña pantalla.

La serie se despide pero sus personajes no desaparecerán por completo del UCM. El otoño pasado, Ming-Na Wen sugirió que Melinda May podría regresar en futuros proyectos de la Casa de las Ideas.