Filtración masiva de El Pingüino con Colin Farrel caracterizado como el villano en los cómics de DC

MADRID, 3 Feb. (CulturaOcio) -

Tras reanudar su producción el pasado noviembre, El Pingüino, la serie spin-off de The Batman, sigue avanzando en su rodaje. Y unas nuevas imágenes muestran a Colin Farrell luciendo con un aspecto casi idéntico al que tiene Oswald Cobblepot en los cómics de DC.

Por ahora, HBO Max no ha fijado una fecha concreta para el lanzamiento de El Pingüino. La serie fue una de las grandes afectadas por las huelgas de guionistas (WGA) y actores (SAG-AFTRA) de Hollywood. Es por lo que una vez hubo reanudado su producción, la plataforma lanzó en diciembre una breve secuencia de El Pingüino como parte de su avance de contenidos para 2024, con la que puso largos los dientes a los fans.

Y ahora han salido a la luz unas espectaculares imágenes del set de rodaje, que está teniendo lugar en Nueva York. Se trata de una escena en la que Cobblepot trata de recuperar el sentido y la compostura después de sobrevivir a una tan descomunal como mortífera explosión.

Colin Farrell on the set of 'The Penguin' January 31, 2024 | New York City

Todo parece indicar que este fallido intento de acabar con la vida de El Pingüino es obra de alguno de los jefes criminales que controlan el submundo criminal de Gotham. No se debe olvidar que su gran propósito y ambición es el de ocupar el lugar de Carmine Falcone tras la muerte de este a manos de Enigma en The Batman.

New pics!

Colin Farrell is seen during a scene at 'The Penguin' set

January 31, 2024 | New York City