Fecha de estreno de la temporada final de Superman & Lois

MADRID, 21 Jun. (CulturaOcio) -

Superman & Lois llegará a su fin con su cuarta temporada. La serie de The CW ya tiene fecha de regreso y, además, ha salido a la luz el primer vistazo a los episodios finales.

Según Deadline, Superman & Lois regresará a la cadena con un estreno especial de dos horas el jueves 17 de octubre. Además, The CW lanzó un vídeo con sus estrenos para otoño, ofreciendo un breve vistazo a Superman & Lois.

Get hyped for this Fall 🍁



And mark those 🗓️ pic.twitter.com/r2fnxMDR7u