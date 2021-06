Fear The Walking Dead: Así son los zombies del Apocalipsis nuclear en la temporada 7

MADRID, 19 Jun. (CulturaOcio) -

La temporada 6 de Fear The Walking Dead terminó con Teddy lanzando un misil nuclear para acabar con la civilización y crear un nuevo mundo. Los fans ya han podido ver los efectos de la explosión, ya que el showrunner Ian Goldberg ha mostrado una foto de un zombie tras el desastre nuclear.

Durante un stream en TWDUniverse, Goldberg compartió la imagen, en la que se puede ver al caminante. "Hemos hecho explotar ese área de Texas. Va a ser una realidad completamente nueva para nuestros personajes", dijo Goldberg en Talking Dead. "Los hemos visto crecer de manera formidable y ser capaces de lidiar con el apocalipsis durante estas seis temporadas. Y ahora es un juego completamente nuevo", dejó caer.

FEAR THE WALKING DEAD Season 7: First Look at the Nuclear Zombie Apocalypsehttps://t.co/H44sptLfS1 pic.twitter.com/IXyLcbEUbE