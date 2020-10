Los fans de El Señor de los Anillos no quieren sexo ni desnudos en la serie: "Esto no es Juego de tronos"

¿Habrá Escenas De Sexo Y Desnudos En La Serie De El Señor De Los Anillos? - NEW LINE CINEMA / HBO

MADRID, 7 Oct. (CulturaOcio) -

Hasta ahora, son muy pocos los detalles que se conocen sobre la serie de El Señor de los Anillos que prepara Amazon Prime Video, salvo que será una precuela de las películas de Peter Jackson y que la guionista de Breaking Bad Gennifer Hutchison escribirá los libretos. Ahora se está hablando de una gran diferencia con Juego de tronos, y se refiere a las escenas de sexo y desnudos de la serie de HBO.

Los últimos rumores surgidos de la página TheOneRing.net asegura que Amazon Prime Video ha contratado a Jennifer Ward-Lealand, una conocida experta en producciones que incluyen desnudos y escenas de sexo, para ser la coordinadora de El Señor de los Anillos, lo que podría ser un indicativo de que la precuela incluirá este tipo de material.

Por otro lado, ha empezado a circular un anuncio de casting que supuestamente es para la serie, aunque no se ha confirmado oficialmente, en el que se busca intérpretes que no se sientan incómodos con la desnudez, lo que parece otro claro indicativo de que la ficción seguirá la estela de Juego de tronos.

¿Cuál es el problema? Que los fans no están de acuerdo con ello, ya que les parece que Amazon Prime Video está intentando duplicar el éxito de la producción de HBO, cosa que consideran completamente innecesaria ya que El Señor de los Anillos ya tiene su propia identidad bien diferenciada.

Puesto que estas dos informaciones no han sido confirmadas oficialmente, por lo que no se puede asegurar que éstos sean los verdaderos planes del estudio, pero en caso de ser así sería un paso atrás de cara a una buena sección del público, que no quiere que la serie caiga en el truco fácil de convertirse en "el nuevo Juego de tronos".

Otro aspecto que ha trascendido es que J.A. Bayona (El Orfanato) dirigirá los dos primeros episodios. La serie se centrará en la Segunda Edad de la Tierra Media, el momento en el que se descubrieron por primera vez los Anillos de Poder de hombres, elfos, enanos y por supuesto el Anillo Único de Sauron.

"JRR Tolkien creó una de las historias más extraordinarias e inspiradoras de todos los tiempos y, como fan de toda la vida, es un honor y una alegría unirme a este increíble equipo", explicó Bayona en el momento en que se anunció la noticia. "No puedo esperar para llevar al público de todo el mundo a la Tierra Media y que descubran las maravillas de la Segunda Edad, con una historia nunca antes vista", añadió.

La serie precuela de El Señor de los Anillos no tiene fecha de estreno prevista en Amazon Prime Video.