Elrond pasa de la serie de El Señor de los Anillos de Amazon

Tras interpretar a Elrond, el poderoso señor de los elfos en las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit, Hugo Weaving no tiene ningún interés en repetir el papel en la serie sobre el universo creado por J.R.R. Tolkien que prepara Amazon Prime Video.

El actor, que tampoco repetirá su papel de Agente Smith en la nueva entrega de Matrix, ha asegurado que no está para nada interesado en repetir su papel en la ficción que se rueda en Nueva Zelanda y cuyos dos primeros capítulos dirigirá el cineasta español Juan Antonio Bayona.

"De ninguna manera. Absolutamente no. En Matrix podría haber pasado... pero El señor de los anillos, no, nunca lo haría, no estoy interesado en absoluto", respondió categórico el actor al ser interrogado en una entrevista a Variety sobre su posible participación en la que a priori será la serie más cara de la historia.

Y es que la perspectiva de pasar en Nueva Zelanda largas temporadas de rodaje no seduce mucho al actor anglo-australiano: "Fue maravilloso estar Nueva Zelanda con todas esas personas maravillosas y fue como volver a tener una familia, pero para ser sinceros, creo que todos tuvimos con eso más que suficiente".

La serie de El Señor de los Anillos que prepara Amazon estará ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media, miles de años antes de los hechos relatados en la famosa trilogía de Tolkien, pero que podría contar con algunos de los personajes más longevos de este universo de fantasía como Galadriel, Gandalf o el propio Elrond.

En el mundo de Tolkien, la Segunda Edad abarca 3441 años y termina con la primera caída de Sauron, el antagonista principal de la saga de El Señor de los Anillos.