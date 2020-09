Así iba a ser la escena más polémica de Juego de tronos

MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -

Juego de tronos finalizó en 2019 pero, incluso más de un año después de su desenlace, siguen saliendo a la luz detalles de la ficción. Ahora ha sido George R.R. Martin quien ha desvelado cómo era originalmente la escena en la que Khal Drogo (Jason Momoa) viola a su joven esposa, Daenerys Targaryen (Emilia Clarke).

Entertainment Weekly ha publicado en exclusiva un fragmento de Fire Cannot Kill Dragon, libro sobre los entresijos de la serie escrito por James Hibberd. En un pasaje, Martin explica cómo se concibió en un principio la secuencia, protagonizada por la actriz Tamzin Merchant antes de ser sustituida por Emilia Clarke.

"En la versión de Emilia Clarke, es violación. No es violación en mi libro, y no es violación en la escena como lo filmamos con Tamzin Merchant. Era una seducción", explicó el autor. "Dany y Drogo no hablan el mismo idioma. Dany está un poco asustada pero también un poco emocionada, y Drogo está siendo más considerado. Las únicas palabras que conoce son 'sí' o 'no'. Originalmente era una versión bastante fiel", apuntó.

El escritor también desveló otros detalles, como que David Benioff y D.B. Weiss querían eliminar el personaje de Rickon. "Les dije que tenía planes importantes para él y lo mantuvieron", señaló.

Aunque la producción terminó siendo un éxito, el equipo no tuvo demasiadas esperanzas al principio. "Nadie sabía lo que estaban haciendo o qué diablos era eso. No daba la sensación de que esto fuera a cambiar las vidas de nadie. Pero nos divertimos mucho", reconoció Nikolaj Coster-Waldau. "Al principio nos pareció que iba bien, pero eso se debía a que no conocíamos nada mejor", bromeó Benioff.