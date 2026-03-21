Muere Nicholas Brendon, Xander en Buffy, cazavampiros, a los 54 años

MADRID, 21 Mar. (CulturaOcio) -

Nicholas Brendon, el actor conocido por interpretar Xander Harris en las siete temporadas de la serie de televisión Buffy, cazavampiros, ha fallecido a los 54 años. Bendon murío "mientras dormía por causas naturales", según ha confirmado la familia del interprete.

"La mayoría de la gente conoce a Nicky por su trabajo como actor y por los personajes a los que dio vida a lo largo de los años. En los últimos años, Nicky había encontrado su pasión en la pintura y el arte. A Nicky le encantaba compartir su entusiasta talento con su familia, amigos y fans. Era apasionado, sensible y tenía un impulso infinito por crear", señala el comunicado difundido por la familia del finado en redes sociales, en el que también abordan sus problemas de salud.

Brendon había revelado en 2023 que había sufrido un infarto y que le habían diagnosticado una cardiopatía congénita. También padecía el síndrome de la cola de caballo, lo que le llevó a someterse a varias cirugías de columna.

We are heartbroken to share the passing of our brother and son, Nicholas Brendon. He passed in his sleep of natural causes. pic.twitter.com/DqVQfVL8Xk — Nicholas Brendon (@NicholasBrendon) March 21, 2026

"Aunque no es ningún secreto que Nicholas tuvo dificultades en el pasado, estaba tomando medicación y siguiendo un tratamiento para controlar su diagnóstico y se sentía optimista sobre el futuro en el momento de su fallecimiento", señala el texto que concluye pidiendo "privacidad durante este tiempo mientras lloramos su pérdida y celebramos la vida de un hombre que vivió con intensidad, imaginación y corazón". "Gracias a todos los que han mostrado su amor y apoyo", finaliza.

Nacido en Los Ángeles y con un hermano gemelo que también participó en varios capítulso de Buffy, cazavampiros, Brendon encontró la fama gracias a su papel como Xander Harris, el desvalido pero fiel amigo de la protagonista, Buffy Summers, a la que daba vida Sarah Michelle Geller. El actor dio vida a este personaje durante las siete temporadas de la serie entre 1997 y 2003.

También interpretó al analista técnico del FBI Kevin Lynch en Mentes criminales (2007-2014) y aunque Buffy fue sin duda el punto álgido de la carrera interpretativa de Brendon, siguió participando puntualmente en papeles de cine y televisión hasta 2022 cuando apareció en títulos como Christmas Slasher o Dawn.

Más allá de la interpretación, Brendon desarrolló una faceta creativa ligada al universo Buffy y al cómic: participó en la cumbre de escritores de los cómics oficiales de la franquicia y coescribió varias entregas de Buffy the Vampire Slayer Season Ten, uno de cuyos volúmenes llegó a la lista de más vendidos de The New York Times. Impulsó además el webcómic Very Bad Koalas, una buddy story de koalas fugitivos creada junto al director de animación Steve Loter, y mantuvo una presencia activa en el circuito de convenciones de cultura pop, donde su papel como Xander Harris siguió generando culto y le permitió reconectar con la base de fans de la serie