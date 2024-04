Fans de Marvel, destrozados por el episodio 5 de X-Men 97: "Simplemente devastador"

MADRID, 11 Abr. (CulturaOcio) -

El quinto capítulo de X-Men 97 ha conmocionado los seguidores marvelitas por su impactante trama y su brutal desenlace. Tanto, que ninguno ha dejado de sentirse estremecidos después de ver cómo la tragedia se apoderaba de la serie con un monumental y desgarrador clímax que muchos ya definen en redes sociales como "simplemente devastador".

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Titulado Recuérdalo, el 1x05 de X-Men 97 ha supuesto un punto de inflexión para el equipo de mutantes. Y es que la muerte ha golpeado con todas sus fuerzas tanto a la Patrulla después de que durante la masacre perpetrada por los cientos de centinelas que surgían de un mastodóntico robot de varias cabezas enviado a Genosha para sembrar la isla de terror y muerte.

Allí, además de cientos de mutantes, perdieron la vida primero Magneto, que aparentemente murió protegiendo a Sanguijuela y a otros Morlocks, y después Gambito, que hace explotar al Godzilla Centinela sacrificándose para salvar las vidas de los mutantes supervivientes.

Se trata de un desenlace demoledor que muchos ya han comparado con la que, hasta ahora, era la secuencia más desgarradora del UCM: el sacrificio de Iron Man para acabar con Thanos en Vengadores: Endgame.

"¡OMG! No estoy bromeando o exagerando cuando digo que el episodio 5 de X-Men 97 fue uno de los mejores episodios de televisión que he visto ¡PUNTO! #XMen97", asegura un fan de la imposible Patrulla X.

"Sala de guionistas de X-Men 97, soy de los vuestros", comenta otro seguidor de los mutantes, validando la decisión de que haya personajes importantes que mueran en la serie de Disney+.

"Yo tras ver este episodio de X-Men 97", comenta con un divertido gif un internauta que no sale de su asombro por las muertes de gambito y Magneto, dos valiosos mutantes en la historia de la Patrulla X.

"Así es como me siento después de ver el episodio de X-Men 97 de esta semana", comenta una usuaria conmovida empleando otro gif para expresar su tristeza ante el cariz tan dramático que ha adquirido la serie.

"Tu cara al comenzar a ver el episodio 5 de X-Men 97 como un fan contra tu cara cuando te das cuenta de...", señala un fan atónito con un simpático meme que refleja la perplejidad de tan descarnada escena en la serie.

Algunos, incluso se lanzan a asegurar que el episodio de Recuérdalo es insuperable e incluso se encuentra a la altura de Juego de Tronos.

También hay a quien no deja de emocionarle que el señor del magnetismo y Gambito hayan perecido en X-Men 97.

"Acabo de terminar el episodio 5 de X-Men '97. Uno de los más devastadores 30 minutos de televisión que he visto nunca", apuntala un fan, mostrando una imagen de Pícara enfurecida y rota de dolor por la muerte de su amado Gambito.

Otros siguen impactados e incluso conmocionados por tan repentino e inesperado giro en el quinto episodio de X-Men 97.

Y es que, para muchos, el hecho de que Remy Lebeau, alias Gambito y Erik Lehnsherr hayan perdido la vida a manos de los centinelas, duele tanto, que necesitan sobrellevarlo en soledad.

"Así es como me ha dejado el episodio 5 de X-Men 97", apuntala otro fan que se encuentra en duelo por este impactante suceso en la serie.

Por supuesto, también están aquellos que ensalzan el acto de valentía de Magneto ante el atroz ataque contra la comunidad mutante por parte de los centinelas, que se cobraron vidas inocentes sin importar lo más mínimo.

“Magneto. Prometió que Leech nunca volvería a tener miedo.”



El detalle de que lo haya dicho en alemán añade profundidad, ya que bajo estrés o fatiga, la mayoría de las personas multilingües recurren a su lengua materna. #XMen97 pic.twitter.com/AjkRXdVI3y — Tulpasti (@tulpasti) April 10, 2024

Otros tienen claro que, pese a su sacrifico, el señor del magnetismo no es un héroe como Gambito, de quien nadie parece estar comentando nada en las redes sociales.

Todos hablan de la muerte de magneto y si es triste pero nadie nadie de la muerte de gambit 💔



Magneto es triste pero sigue siendo un villano por doloroso que sea pero gambit no es un heroe y merece mas homenaje que magneto 😔



Hipocresia total 💀 pic.twitter.com/dnkgAZNz7S — Amely RoxX ✨ (@rozitamelia) April 10, 2024

Mientras que algunos, simplemente, no pueden evitar ironizar con las muertes de ambos en X-Men 97.

Pero también hay quien se pregunta, atónito, quién será el próximo miembro de la Patrulla X que muera en X-Men 97, puesto que, en tan solo 5 episodios, ya han perdido a varios de sus más valiosos integrantes.