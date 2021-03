Falcon y el Soldado de Invierno: Zemo tiene un plan en el adelanto del capítulo 3

MADRID, 31 Mar. (CulturaOcio) -

Disney+ ha lanzado un teaser del capítulo 3 de Falcon y el Soldado de Invierno. El nuevo clip tiene como gran atractivo a Zemo, el personaje interpretado por Daniel Brühl, que permanece en prisión tras sus pérfidos actos durante la Civil War, el conflicto que dividió y enfrentó a los Vengadores.

"No podemos perder esta batalla", afirma Sam Wilson (Anthony Mackie) en el clip. "Por suerte para ti, sé por dónde empezar", le dice Zemo a Bucky Barnes (Sebastian Stan).

Y es que todo apunta que los dos vengadores tendrán que unirse con el que fuera su acérrimo enemigo y trabajar junto a él para desentrañar de dónde ha salido el suero del súper soldado que ha convertido a los miembros de Sin Banderas en una muy serie amenaza.

Protect the legacy ⭐ Marvel Studios' The Falcon and The Winter Soldier is now streaming on @DisneyPlus. #FalconAndWinterSoldier pic.twitter.com/UYMBTcfcJV