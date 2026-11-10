Una estrella de La Casa del Dragón dejó las redes sociales para alejarse del fandom, “impregnado de misoginia y racismo” - HBO

MADRID, 10 Nov. (CulturaOcio) -

Olivia Cooke, que interpreta a Alicent Hightower en La Casa del Dragón, se ha sincerado sobre su decisión de abandonar las redes sociales antes de que se estrenara la tercera temporada. Anticipando que las acciones de su personaje en la serie podrían traducirse en críticas dirigidas a ella misma, la actriz optó por alejarse, antes de que todo estallara, de un fandom que, asegura, está “impregnado de misoginia y racismo”.

En una entrevista con GQ, Cooke explicaba que el estreno de la temporada 3 de La Casa del Dragón fue en parte lo que le llevó a distanciarse de las redes sociales, donde algunas interpretaciones sobre la serie “simplemente se popularizan y se convierten en algo que no se parece en nada a lo que se muestra en pantalla en su momento”.

“Ese fandom también tiene muchas partes feas. Está impregnado de misoginia. Hay mucho racismo. Intento que ocupe el mínimo espacio posible en mi mente”, asegura la intérprete. “Me dije: ‘Invierto demasiado tiempo en esto. No me aporta nada’" recuerda.

Cooke sostiene que el hecho de que los actores tengan que ser necesariamente celebridades a raíz de su trabajo ha tenido consecuencias fatales. “Simplemente creo que tenemos que bajarnos de este tren y darnos cuenta de que hacemos estas series de televisión y estas películas, sí, para evadirnos, pero también porque es arte y es creatividad, y no es por los seguidores, ni por un acuerdo con una marca, ni para conseguir cosas gratis. Aunque a veces eso esté bien”, señala.

OLIVIA COOKE HA VUELTO A USAR REDES SOCIALES

Cooke volvió a Instagram en octubre, pero admite que interactuar con otras personas vía redes sociales le resulta algo extraño e impostado. “Incluso responder a un mensaje de alguien que es medio famoso o famoso me produce ansiedad”, reconoce. “No conozco a esa persona. Es muy raro. Puede que hayamos tenido una interacción agradable en la que nos hayamos dado ‘me gusta’ mutuamente, pero no sé. ¿Por qué siento entonces que tengo que ser ingeniosa y encantadora con esa persona que no conozco?”, reflexiona.

HBO renovó La Casa del Dragón por una cuarta temporada, que todo apunta a que pondrá fin a la serie, en noviembre del año pasado. Por el momento, no se ha confirmado oficialmente cuándo se estrenarán los nuevos episodios pero, según el medio CBR, está previsto que el rodaje arranque a principios de 2027. Por tanto, la cuarta entrega bien podría llegar al streaming en algún punto de 2028.