Espeluznante tráiler de Dime tu nombre, terror patrio para Halloween con Michelle Jenner en Prime Video

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

Dime tu nombre, la serie de terror protagonizada por Michelle Jenner, llegará a Prime Vídeo el próximo 31 de octubre, coincidiendo con Halloween. A poco menos de tres semanas para su estreno, la plataforma ha lanzado un adelanto de la ficción en la que la vida de los habitantes de un pequeño pueblo cambia radicalmente después de que temporeros marroquíes se instalen en Fuensanta, una aldea cercana abandonada.

"Yo no quiero que Fuensanta sea el barrio marginal de Río Blanco", expresa el personaje interpretado por Jenner, Sonia, una dirigente de una ONG que trabaja en la integración de los temporeros marroquíes que son recibidos con insultos. La mitad de los habitantes rechaza a los nuevos trabajadores, lo que da lugar a una convivencia de lo más hostil.

"Hay algo en ese sótano", avisa el Padre Ángel (Darío Grandinetti), en un momento dado, mientras se muestran fugaces momentos de algunos terroríficos eventos a los que se van a enfrentar los habitantes de la localidad. A lo largo de seis episodios, la serie combina el terror sobrenatural con un poderoso trasfondo social y religioso, explorando cómo los miedos ancestrales emergen en medio de tensiones culturales en la España de finales de los 90.

"España, 1997. Los habitantes de Río Blanco, un pueblo que vive de la fresa, han aceptado que los temporeros marroquíes se instalen en Fuensanta, una aldea abandonada. Pero la convivencia genera tensiones. Lo sabe Sonia (Michelle Jenner), dirigente de una ONG que ayuda en la integración. También lo sabe el Padre Ángel (Darío Grandinetti), cura local.

Y hasta Safir (Younes Bouab), el imán. Pero lo que ninguno de ellos imagina es que los cimientos de Fuensanta esconden algo capaz de desatar sus peores pesadillas. El dolor más antiguo. El miedo más ancestral. Sin importar tus creencias... o a quién le reces", reza la sinopsis oficial de Dime tu nombre.

Junto a Jenner completan el elenco principal de la serie Grandinetti (Hierro) y Younes Bouab (Emily en París). Completan el reparto de Dime tu nombre Elena Rivera (Cuéntame cómo pasó), Raúl Arévalo (Tarde para la ira), Carla Quilez (La maternal), Ramón Barea (Todos lo saben), Ramón Langa (El ministerio del tiempo), Amin Hamada (La unidad), Somaya Taoufiki (El niño), Nourdin Batan (Todos los nombres de Dios), Pepa Aniorte (Volver) y los debutantes Iyad Bennis y Alae Gamra.

La ficción ha sido dirigida por Hugo Stuven (El desafío: ETA), que también firma el guion junto a Alejandro Hernández y César de Nicolás. Dime tu nombre ha sido producida por Espotlight Media y Skybound Entertainment con Anxo Rodriguez, Paula Cobo y Alejandro Hernández, Robert Kirkman, David Alpert, Rick Jacobs y Sean Furst como productores ejecutivos.