Primeras imágenes de Dime tu nombre, la serie de terror con Michelle Jenner, que ya tiene fecha en Prime Vídeo - PRIME VIDEO

MADRID, 3 Oct. (CulturaOcio) -

Dime tu nombre, la serie de terror protagonizada por Michelle Jenner, llegará a Prime Video el próximo 31 de octubre. La ficción de seis episodios narra los extraños sucesos que se desencadenan en Fuensanta, una aldea abandonada donde se instalan los temporeros durante la temporada de recolección de fresas.

Junto al anuncio de la fecha de estreno, el equipo de la serie ha compartido las primeras imágenes. En varias de ellas se puede ver al personaje de Jenner gritando de miedo. Por otro lado, en una de las imágenes se ve a un joven suspendido en el aire mirando con cara seria, lo que refleja el carácter sobrenatural de la trama.

La serie combina el terror sobrenatural con un poderoso trasfondo social y religioso, explorando cómo los miedos ancestrales emergen en medio de tensiones culturales en la España de finales de los 90.

"España, 1997. Los habitantes de Río Blanco, un pueblo que vive de la fresa, han aceptado que los temporeros marroquíes se instalen en Fuensanta, una aldea abandonada. Pero la convivencia genera tensiones. Lo sabe Sonia (Michelle Jenner), dirigente de una ONG que ayuda en la integración. También lo sabe el Padre Ángel (Darío Grandinetti), cura local.

Y hasta Safir (Younes Bouab), el imán. Pero lo que ninguno de ellos imagina es que los cimientos de Fuensanta esconden algo capaz de desatar sus peores pesadillas. El dolor más antiguo. El miedo más ancestral. Sin importar tus creencias... o a quién le reces", re la sinopsis oficial de Dime tu nombre.

Junto a Jenner completan el elenco principal de la serie Darío Grandinetti (Hierro) y Younes Bouab (Emily en París). Completan el reparto de Dime tu nombre Elena Rivera (Cuéntame cómo pasó), Raúl Arévalo (Tarde para la ira), Carla Quilez (La maternal), Ramón Barea (Todos lo saben), Ramón Langa (El ministerio del tiempo), Amin Hamada (La unidad), Somaya Taoufiki (El niño), Nourdin Batan (Todos los nombres de Dios), Pepa Aniorte (Volver) y los debutantes Iyad Bennis y Alae Gamra.

La ficción ha sido dirigida por Hugo Stuven (El desafío: ETA), que también firma el guion junto a Alejandro Hernández y César de Nicolás. Dime tu nombre ha sido producida por Espotlight Media y Skybound Entertainment con Anxo Rodriguez, Paula Cobo y Alejandro Hernández, Robert Kirkman, David Alpert, Rick Jacobs y Sean Furst como productores ejecutivos.