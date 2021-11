Las escenas de sexo de Juego de tronos eran "un desastre frenético", denuncia una actriz de la serie

MADRID, 27 Nov. (CulturaOcio) -

Juego de tronos es recordada, además de por sus batallas, por sus numerosas escenas de sexo. Gemma Whelan, quien encarnó a Yara Greyjoy, ha dado detalles sobre estas secuencias, que ha calificado como "un desastre frenético".

Durante la promoción de la serie The Tower de ITV la actriz explicó a The Guardian cómo se rodaban estas secuencias en la serie basada en los libros de George R.R. Martin. "Simplemente solían decir '¡cuando gritemos acción, adelante!', y era un desastre frenético", admitió.

"Había una escena en un burdel con una mujer y ella estaba muy expuesta, así que hablamos juntas sobre dónde estaría la cámara y qué le parecía bien", continuó. "El director podía decir '¡muerde un poco las tetas, luego dale una palmada en el trasero y vete!'. Pero yo siempre lo hablo con el otro actor", dijo.

Whalen también desveló que tuvo estas conversaciones con Alfie Allen. En un episodio de la segunda temporada los dos personajes, que eran hermanos, tienen un extraño encuentro mientras montan a caballo. "Alfie me decía mucho '¿está bien así? ¿Cómo vamos a hacer que esto funcione?'. Con los directores de intimidad es como montar una coreografía: tú te mueves allí, yo me muevo, y se da permiso y consentimiento antes de comenzar. Es un paso en la dirección correcta", relató.

El universo Juego de tronos regresará a HBO en 2022. La Casa del Dragón (House of the dragon), serie precuela, constará de 10 episodios y aún no tiene fecha de estreno. George R. R. Martin, autor de la saga literaria en la que se basa, ejercerá como productor ejecutivo en esta nueva ficción.