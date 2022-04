La escena de Maggie y Negan en The Walking Dead que horrorizó a Lauren Cohan: "Quería vomitar"

La escena de Maggie y Negan en The Walking Dead que horrorizó a Lauren Cohan: "Quería vomitar" - AMC

MADRID, 13 Abr. (CulturaOcio) -

El episodio 11x16 de The Walking Dead ha sorprendido acercando aún más a Maggie (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan). Parece que Maggie ha perdonado al villano por el asesinato de Glenn (Steven Yeun), pero este cambio no ha convencido a Cohan, que tuvo que interpretar una difícil secuencia.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el capítulo 11x16 Maggie pide a Negan que cuide de su hijo Hershel. "Creo que él no confía en mí", responde Negan. "Pero yo estoy empezando a confiar. Le salvaste en Riverbend. Pase lo que pase, nunca lo olvidaré", contesta Maggie.

En una entrevista con Entertainment Weekly Cohan habló sobre este repentino cambio y parece que la intérprete todavía guarda rencor a Negan por la muerte de su pareja en la ficción. "Quería vomitar", admitió sobre la escena. "Simplemente llegó un momento en que Maggie tenía que irse. No estaba dispuesta a dejar que nadie fuera con ella. Y sabía que el único lugar donde podía dejar a Hershel era con ellos", explicó.

"Y digo ellos porque creo que Maggie sabe que Negan protege a los más jóvenes y que ha cambiado. Nada de eso realmente cambia cómo se siente. Simplemente significa que para ella eso es suficiente para tomar esta decisión tan difícil pero necesaria en ese momento. La decisión se ve reforzada en gran medida por el instinto que tiene sobre Annie. Pero lo odié absolutamente", admitió.

EW preguntó a Cohan si esta secuencia marca el cambio definitivo en la relación entre Maggie y Negan. "Odio decirlo, pero realmente es así", reconoció. "Sé que él está haciendo todo lo posible para redimirse a los ojos de Maggie. No creo que vaya a suceder nunca, pero ella necesita su ayuda en ese momento. Es la mejor opción que tiene y ahí está", añadió.

Parece que Maggie y Negan están obligados a entenderse, ya que juntos protagonizarán el spin-off Isle of the Dead. La serie seguirá las aventuras de los protagonistas en Nueva York. Por su parte, The Walking Dead terminará con la tercera parte de su temporada 11. Se espera que los nuevos episodios se estrenen en otoño de este año.