Stranger Things 4: ¿Es Billy el monstruo final tráiler?

MADRID, 12 Abr. (CulturaOcio) -

El tráiler de la cuarta temporada de 'Stranger Things' ha causado sensación entre el fandom, despertando el hype entre el público, para el que los tres años que han tardado en llegar los nuevos episodios se han hecho eternos. Se avecina una guerra entra Hawkins y el Upside Down al aparecer una nueva, misteriosa y espeluznante criatura. A poco más de un mes para la llegada de la primera parte de los capítulos, los seguidores no han dudado en compartir teorías sobre quién o qué es esta bestia.

Las teorías apuntan directamente al difunto Billy (Dacre Montgomery). El motivo es que el adelanto muestra a Max (Sadie Sink) sentada en la tumba de su difunto hermano, narrándole una carta.

"Querido Billy, no sé si puedes oírme. Desde que te fuiste, todo es un desastre. Hemos intentado ser felices, avanzar, pero es imposible", recita la joven. En escenas posteriores, puede verse a Max levitar frente al lápida de Max, dejando perplejos a Lucas (Caleb McLaughlin), Steve (Joe Keery) y Dustin (Gaten Matarazzo).

Otra secuencia del tráiler muestra a Max dentro de la otra dimensión, huyendo de una bestia que recuerda al Demogorgon. Cabe recordar que Billy se sacrificó en el final de la tercera temporada, en la explosiva pelea contra el Mind Flayer, una especie de núcleo superior que controla a todas las criaturas en el Upside Down.

De ahí, que el espeluznante monstruo que aparece al final del avance, una criatura humanoide con varios tentáculos adheridos a su columna vertebral y que desciende al suelo, haya hecho que muchos fans piensen que se trata de Billy, cuyo cadáver podría estar poseído por el Mind Flayer.

De hecho, a la hora de enfocar un primer plano del monstruo, puede apreciarse un rostro similar al de un cuerpo en descomposición que recuerda al de los zombis de 'The Walking Dead'.

El que Max aparezca levitando frente a la tumba de su hermano ha hecho que muchos fans lo relacionen. También el hecho de que Dacre Montgomery compartiese una serie de imágenes misteriosas en las que se puede ver que lo están caracterizando de forma similar a la criatura del tráiler.

Sin embargo, el actor no revela de qué rodaje se trata y las instantáneas están lo suficientemente borrosas para que no se pueda distinguir la vestimenta, como tampoco el set de grabación.

Dacre Montgomery as the Upside Down monster behind the scenes of #StrangerThings4 pic.twitter.com/JAcIQyWtg2 — Cinema Solace (@solacecinema) April 12, 2022

i think this monster might be billy’s corpse… explains why he’s after max and why she probably gets possessed at his grave #StrangerThings4 pic.twitter.com/1JnusAZqiY — harry (@uhharrry) April 12, 2022

The new Upside Down monster in #StrangerThings4. pic.twitter.com/H5Bt1ILC9t — Pop Base (@PopBase) April 12, 2022

Habrá que esperar al 24 de mayo, fecha en la que llegará la primera parte de esta cuarta temporada. La segunda mitad se lanzará en Netflix el 1 de julio. Por otro lado, los hermanos Duffer han revelado que 'Stranger Things' tendrá una quinta temporada que, eso sí, será la última.

Esa madre siento que es Billy, se está pudriendo en el Upside Down 💀💀#StrangerThings4 pic.twitter.com/i7pzWKvfhd — Diego (@d_mandalorian) April 12, 2022