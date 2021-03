¿Hay escena post-créditos en Snyder Cut de Liga de Justicia?

MADRID, 20 Mar. (CulturaOcio) -

Desde el 18 de marzo la versión de Liga de la Justicia de Zack Snyder ya está disponible en HBO España y en otros servicios de video bajo demanda para los países de América Latina donde la plataforma no está presente. El Snyder Cut cuenta con cuatro horas de metraje divididas en seis capítulos y un epílogo que cierra la épica narración de la aventura grupal de los héroes de DC comics. Pero tras el mismo... ¿hay escena postcréditos?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En este punto hay que recordar que la versión de que se estrenó en cines de Liga de la Justicia incluyó dos escenas extra en los créditos. La primera mostraba uno de los momentos más icónicos de los cómics, la carrera a toda velocidad entre Superman y The Flash para determinar quién es más rápido.

La segunda escena, en cambio, estaba protagonizada por los villanos y mostraba a Joe Manganiello interpretando al temible Deathstroke en lo que parecía el germen de la Liga de la Injusticia o Legion of Doom reuniéndose con Lex Luthor, que ha escapado de la prisión en la que se encontraba y que, en un yate anclado en el puerto de Gotham, el personaje interpretado por Jesse Eisenberg disfruta de todo tipo de lujos.

Pero en cambio en el Snyder Cut de Liga de la Justicia no hay escena ni durante ni después de los títulos de crédito. El propio Snyder, que no es muy amigo de esta 'artimaña' de las escenas post-créditos ya que no las utilizó ni en Man of Steel ni en Batman v Superman: El Amanecer de la Justicia, ya confirmó hace en una sesión de preguntas y respuestas en Vero que su versión de Liga de la Justicia no tiene escena extra.

"No", dijo tajante cuando un fan le interrogó al respecto. Además, el director ya anunció que, a pesar de que el epílogo de su cinta deja muchos frentes abiertos que darían lugar a continuar la historia, sus intenciones -al menos en este momento- son no rodar más películas de superhéroes.

"En cuanto a mi visión de los personajes, y al viaje que quería que hicieran, es bien sabido que planee más películas. Cinco películas o así, pero estoy ocupado. Tengo muchas cosas que hacer", dijo Snyder descartando de momento la secuela cinematográfica.

Eso sí, Snyder no descarta que su visión del universo DC pueda continuar explorando otros formatos, como las viñetas. "He hablado con Jim Lee sobre hacer un libro o un cómic en un futuro. Pero no hemos cerrado nada. Sería interesante para el fandom. Me encantaría hacer un cómic", señaló a principios de año.