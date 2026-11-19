Erika Eleniak, estrella de Los vigilantes de la playa, confiesa que OnlyFans la salvó de ser "desahuciada" - CONTACTO

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

Erika Eleniak, actriz que se hizo popular encarnando a la socorrista Shauni McClain en la icónica Los vigilantes de la playa entre 1989 y 1992, ha hablado abiertamente sobre cómo abrir una cuenta en OnlyFans a los 56 años la ayudó a salir del "estrés financiero" y de evitar un desahucio.

La actriz acudió al pódcast Miss Understood de Rachel Uchitel, donde ha hablado de la "lucha realmente difícil" que ha tenido que vivir en su carrera cuando vio que sus oportunidades laborales "se esfumaron".

"Estoy en una situación en la que ya casi no tengo papeles", admitía. "Es una lucha constante, muy estresante. Cuando, además, estás viviendo una situación de estrés económico, resulta agotador. Es muy cansado vivir con ese miedo constante", revelaba.

Eleniak confesó que se sintió "avergonzada" y "atrapada" por las dificultades financieras. "Hay que pagar los gastos, los hay fijos. Para ello, hay que conseguir ciertos trabajos. No es que esos empleos estén por debajo de ti o que te dé demasiada vergüenza aceptarlos. Es simplemente que no te van a dar lo suficiente para pagar el alquiler", detallaba.

UNA SALIDA A SUS PROBLEMAS ECONÓMICOS

De ahí que la también interprete de Alerta máxima y Rústicos en Dinerolandia viese como una posible solución crearse una cuenta en OnlyFans, la cual abrió en agosto de este año.

La actriz admitía a Rachel Uchitel que la experiencia en esta plataforma de contenido para adultos la está haciendo sentir "empoderada". "Ahora soy yo quien toma las decisiones y eso me hace sentir muy bien, soy yo la que tengo el control", señala.

Eleniak, quien recibió un aviso de desahucio unos meses antes de crearse la cuenta, pudo saldar su deuda gracias al dinero que obtuvo en OnlyFans en un par de meses. "Las personas encargadas de mi situación de alquiler fueron muy amables conmigo. Me ayudaron mucho, así que fue una verdadera bendición", declaraba.

La intérprete de 57 años también compartió que esta plataforma le está permitiendo interactuar mejor con sus fans. "He tenido una carrera muy diversa y mucha gente me ha seguido fielmente a lo largo de los años. Así que me resultaba interesante ver si también me acompañarían en esta aventura en OnlyFans. Así ha sido, lo cual me alegra mucho", dijo.

SU REGRESO A LOS VIGILANTES DE LA PLAYA

Lo cierto es que a Erika Eleniak se le verá próximamente en la pequeña pantalla. Retomará su papel de Shauni McClain en el revival de Los vigilantes de la playa que prepara Fox y que llegará en enero de 2027, aunque será como artista invitada. Shay Mitchell, Brooks Nader, Hassie Harrison, Livvy Dunne, Noah Beck, David Chokachi y Thaddeus LaGrone protagonizan esta nueva versión, entre otros.

El éxito que está teniendo Eleniak en OnlyFans hace que se sume a otras estrellas que tienen cuenta en esta plataforma para adultos como Lily Allen, Shannon Elizabeth, Donna Mills y Jaime Pressly.