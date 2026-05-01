Shannon Elizabeth arrasa en OnlyFans: La actriz de American Pie se embolsa más de un millón en su primera semana - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 1 May. (CulturaOcio) -

Shannon Elizabeth, quien saltó al estrellato de Hollywood interpretando a Nadia, una atractiva estudiante de intercambio en la franquicia American Pie, se ha abierto una cuenta en OnlyFans. Al parecer, la actriz y exmodelo ha encontrado un filón en la plataforma para adultos, ya que durante su primera semana se ha embolsado más de 1,2 millones de dólares.

"Shannon siempre ha sido una persona a la que le encanta conectar con sus seguidores y corresponderles, y esto le permite hacerlo de una forma más directa y significativa que nunca. Es un modelo muy potente y, ahora mismo, no hay nada más eficaz que OnlyFans para facilitar ese tipo de conexión", afirmó Andy Bachman, representante de Elizabeth y CEO de la agencia de talentos Creators Inc., en un comunicado a Variety.

Según el medio, Bachman aseguró que Elizabeth se embolsó una cifra millonaria durante su primera semana en OnlyFans, mientras que otras fuentes señalan que dicha cifra supera los 1,2 millones de dólares.

De este modo, la actriz se une así a otras celebridades de alto perfil como son Carmen Electra, Mia Khalifa o la estrella de Los Soprano, Drea de Matteo, que se encuentran en la lista de creadoras de contenido en la plataforma.

De Matteo abrió su cuenta en OnlyFans en agosto de 2025 y se hizo viral al contar que, gracias al dinero que ganó en solo un mes, pudo evitar el embargo de su casa al ver su carrera como actriz truncada.

ELIZABETH QUERÍA RECONECTAR CON SUS FANS

"Reconectar con mis fans a través de apariciones me ha recordado lo mucho que ha significado su apoyo para mí a lo largo de mi carrera -y cuánto he echado de menos esa energía-", señaló Elizabeth en un comunicado a Variety antes del lanzamiento de su cuenta.

"OnlyFans me da la oportunidad de ofrecer algo más: una mirada entre bastidores, sin filtros, a mi vida y una conexión real que ninguna otra plataforma permite. Aquí también compartiré contenido exclusivo que no encontrarás en ningún otro sitio. Esto no es únicamente contenido para ver desde la distancia. Es para las personas que siempre han estado ahí para mí, y quiero que lo sientan", afirmó.

Además, también aseguró a sus fans que sigue residiendo en Sudáfrica y centrada en su labor benéfica y, según apuntó Bachman, Elizabeth se encuentra planeando una gala benéfica para junio en Las Vegas para apoyar su fundación. En cuanto a su decisión de abrirse una cuenta en OnlyFans, Elizabeth ya reveló a People poco antes que se sentía hastiada de trabajar en Hollywood y que otras personas controlasen la narrativa y su carrera.

"He pasado toda mi carrera trabajando en Hollywood, donde otras personas controlaban la narrativa y el resultado de mi carrera", explicó. "Este nuevo capítulo trata de cambiar eso, mostrar un lado más sexy que nadie ha visto y estar más cerca de mis fans. Elijo OnlyFans porque me permite conectar directamente con mi audiencia, crear a mi manera y simplemente ser libre. De verdad creo que este es el futuro", argumentó Elizabeth.

La actriz fue uno de los grandes símbolos sexuales de Hollywood a principios de los 2000 gracias a su papel de Nadia en las películas de American Pie. Su popularidad la llevó también a participar en la primera entrega de Scary Movie y a ponerse a las órdenes de Kevin Smith en Jay y Bob el silencioso contraatacan, estrenada en 2001. También participó en cintas como 13 fantasmas y varios episodios de la comedia televisiva Aquellos maravillosos 70.