El episodio final de Percy Jackson rinde tributo a Lance Reddick (Zeus)

El último episodio de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo ya está disponible en Disney+. La serie ha culminado su primera temporada rindiendo tributo a Lance Reddick, quien daba vida a Zeus en la ficción y falleció en marzo del pasado año.

Aunque el soberano de los dioses había sido mencionado varias veces a lo largo de la serie, no es hasta el capítulo final que hace su primera y última aparición. Tras encontrar el rayo maestro, que había sido robado, Percy (Walker Scobell) acude al Olimpo para devolvérselo a Zeus e impedir así una guerra.

El de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo fue uno de los últimos papeles del intérprete, puesto que falleció poco después de que terminara la producción de la serie. Al acabar el capítulo, justo antes de los créditos iniciales, aparece un mensaje que reza: "Con cariño, en memoria de Lance Reddick".

Rick Riordan on the loss of Lance Reddick, #PercyJackson's Zeus: "He was a perfect leader. To see him embody Zeus, the king of the cosmos, was just incredible ... I'm glad that one of the things the show can do is be a coda and a tribute and one of his last performances."