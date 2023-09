El episodio final de Ataque a los titanes (Attack On Titan) ya tiene fecha de estreno

MADRID, 12 Sep. (CulturaOcio) -

Tras cuatro temporadas, Ataque a los titanes (Attack On Titan) llegará a su fin este año. Los fans han esperado muchos meses para conocer cuándo llegará el desenlace y el último episodio ya tiene fecha de estreno.

Ya se sabía que la ficción terminaría en el otoño de 2023, pero no se conocía la fecha concreta. Tal como ha revelado ahora la cuenta de Twitter Attack on Titan Wiki, la esperada entrega final se estrenará el próximo 4 de noviembre.

【BREAKING NEWS】



Attack on Titan The Final Season Part 3 (Part 2) scheduled for November 4th release. pic.twitter.com/UTCKDzxBLK