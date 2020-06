El final de Attack On Titan (Ataque a los Titanes) está inspirado en dos grandes sagas

MADRID, 13 Jun. (CulturaOcio) -

Como la gran mayoría de animes, aunque se popularizó gracias a la serie, Attack On Titan (Ataque a los Titanes) proviene de un manga, que en los próximos meses llegará a su fin tras años de aventuras de Eren Yaeger y compañía. El autor Hajime Isayama ya tiene listo el final. Y para escribirlo se inspiró en otra gran saga con criaturas gigantes.

Isayama ofreció recientemente una entrevista en Japón en la que explicó algunos secretos tras el desenlace de Attack On Titan. Sus palabras han sido recogidas por varios fans en las redes sociales, y en entre otras cosas el autor reveló que a la hora de escribir el final del manga encontró la inspiración en Jurassic Park y Muv Luv.

Mirándolo con perspectiva, la historia de Steven Spielberg comparte similitudes con Ataque a los Titanes. En Jurassic Park, los dinosaurios son traídos al mundo por un ambicioso científico que no pensó en las posibles consecuencias de sus actos, de una forma un tanto similar a la historia del anime. Aunque en la primera entrega de la franquicia jurásica la mayoría de dinosaurios mueren en la isla, algunos logran escapar. Algo similar podría ocurrir en el final del manga.

Muv Luv por su parte, es una historia de ciencia ficción sobre una invasión extraterrestre que pone a la raza humana al borde la extinción. Su trama se complica cuando se empiezan a entremezclar líneas de tiempo alternativas y realidades paralelas. En éste aspecto, la historia de Attack On Titan podría terminar en alguna suerte de mundo paralelo donde los Titanes nunca existieron. Aunque eso tiraría por tierra la historia creada por Isayama.

Por el momento no hay forma de saber cómo se ha inspirado realmente Isayama en éstas dos sagas que poco o nada tienen que ver entre sí. Por lo que no hay manera de adelantar cómo podría ser el final de Attack On Titan, cuya cuarta y última temporada se estrenará a finales de 2020.