El episodio 800 de Los Simpson revela qué personaje no puede morir: "Sería el fin de todo" - DISNEY

MADRID, 16 Feb. (CulturaOcio) -

Más de 36 años después del estreno de su primer episodio, Los Simpson ha emitido en Estados Unidos su capítulo número 800: Irrational Treasure. La entrega juega con el destino de uno de los personajes más longevos y reconocibles de la mítica serie, Ayudante de Santa, pero desde el equipo creativo se ha subrayado que nunca se planteó que el personaje muriera.

"Nunca iba a haber un mundo donde el perro terminara muriendo de verdad ni nada parecido. No podíamos imaginarlo. No, nunca hubo un momento en el que dijéramos: 'Ay, el perro debería irse'", revela el productor ejecutivo Mike Price en una entrevista con Collider, donde subraya que el animal "es una parte muy importante de la serie". "Una cosa es matar a Larry el camarero, pero si matas al Ayudante de Santa, sería el fin de todo", añade Price .

Pero el episodio 800 sí juega con esa inquietud, aunque sin cruzar la línea roja. La trama arranca con Marge intentando mejorar la forma física del perro y termina derivando hacia un viaje a Filadelfia y una parodia de La búsqueda donde la mascota queda atrapada en una conspiración histórica. Durante este periplo, el capítulo incorpora un guiño directo a The Pitt cuando Marge lleva a Ayudante de Santa a urgencias veterinarias.

De hecho, la serie cuenta con la participación de los actores Noah Wyle, Katherine LaNasa y Taylor Dearden, que ponen voz al personal médico encargado de atender al animal. Por el momento, se desconoce cuándo llegará Irrational Treasure a España, ya que no existe una fecha oficial confirmada para su estreno. No obstante, si se toma como orientación el ritmo de lanzamiento que sigue la temporada 37 en Disney+, el episodio podría llegar en torno al miércoles 25 de marzo. En cualquier caso, los capítulos de esta temporada se han estrenado de forma escalonada y con variaciones puntuales en el calendario, por lo que esa previsión podría cambiar.

En paralelo, veinte años después del estreno de Los Simpson: La película, el 3 de septiembre de 2027 Homer y compañía volverán a la gran pantalla con una segunda entrega. No hay detalles del argumento ni de su equipo creativo, pero la película aspira a replicar el éxito en taquilla de su predecesora, que recaudó 536,4 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 72,5 millones.