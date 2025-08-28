Fans de Los Simpson inician una campaña para salvar la serie... En Canadá

MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) -

El 28 de septiembre aterrizará en Disney+ la temporada 37 de Los Simpson. La serie tiene prevista su continuación para tres temporadas más. Sin embargo, su emisión en Quebec, Canadá, corre el riesgo de desaparecer, y los fans han iniciado una campaña pidiendo a la Casa del Ratón que salve la ficción creada por Matt Groening.

Según informa ComicBook.com, el canal Télétoon, perteneciente al grupo Corus Canada, ha sido el hogar de Los Simpson durante mucho tiempo. Sin embargo, la compañía no ha renovado el acuerdo de larga duración que mantenía con Disney.

Esto ha ocasionado que, como destaca el medio, el doblaje "francés quebequense" se paralice indefinidamente y que afecte también a otras series de animación como Padre de familia. Dada la inquietud al respecto, los fans de la irreverente familia amarilla han puesto en marcha una iniciativa en Change.org.

"Señora, señor: nos enteramos con consternación del anunciado fin del doblaje en Quebec de las series Los Simpson, Padre de familia y Padre made in USA en la cadena de televisión Télétoon, propiedad de Corus Canada. Esta noticia está causando una gran preocupación no solo entre los fanáticos de la serie, sino también dentro de la comunidad artística de Quebec. Durante décadas, la versión quebequense de Los Simpson ha sido una parte integral de nuestro imaginario colectivo. Ha permitido que generaciones enteras adopten la serie gracias a su doblaje de alta calidad, arraigado en nuestra lengua y cultura. Lo mismo ocurre con otras series populares como Padre de familia y Padre made in USA, que también cuentan con una audiencia fiel en Quebec", expresa la petición.

"Esperamos sinceramente que Disney+ continúe con la labor de doblar estas series en Quebec y garantice su emisión en francés doblado en Quebec. El público lo reclama insistentemente: perder estas versiones adaptadas a nuestra realidad lingüística supondría una enorme pérdida cultural. Les pedimos respetuosamente que asuman la responsabilidad y aseguren que los suscriptores francófonos de Disney+ puedan disfrutar de estas series en una versión que refleje nuestra identidad y patrimonio lingüístico", finaliza la solicitud, a la que se puede acceder desde Change.org y que ya ha superado las 26.000 firmas.