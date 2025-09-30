La secuela de la película de Los Simpson ya tiene fecha de estreno - 20TH CENTURY STUDIOS

MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

Buenas noticias para los fans de Homer, Marge, Bart, Lisa y la pequeña Maggie. Los Simpson, la familia más querida de Springfield, volverá a los cines con una nueva película que llegará a la gran pantalla en 2027.

A través de Instagram, 20th Century Studios ha anunciado un nuevo largometraje aún sin título, que llegará a los cines el 23 de julio de 2027, acompañando la publicación con una imagen que reza "Homer regresará en unos segundos" y muestra su mano con una rosquilla decorada con el número 2. Se trata de un simpático guiño que indica que Los Simpson regresarán a los cines con esta segunda película, tras la estrenada en 2007.

Cabe recordar que la película se estrenará el mismo día que Disney había reservado previamente para otra producción de Marvel Studios sin título asignado. Pero la secuela de Los Simpson, cuya trama se desconoce por ahora, competirá en taquilla con otro potente estreno, el musical de animación de Warner Bros., Bad Fairies, que también tiene previsto aterrizar ese mismo día.

La ficción creada por Matt Groening junto a James L. Brooks y Sam Simon, que acaba de estrenar su temporada 37 en Disney+ y tiene prevista su continuación para tres entregas más, lleva en antena desde diciembre de 1989, aunque antes debutó con una serie de cortometrajes en el Show de Tracey Ullman. Los Simpson es la serie emitida en primetime más longeva de la historia de la televisión y ha acumulado multitud de premios por parte de la crítica, entre los que destacan 37 premios Emmy.

Dicho esto, la película de Los Simpson, dirigida por David Silverman en 2007 y cuya trama se centraba en Homer intentando salvar a Springfield de una hecatombe que él mismo había causado, recaudó 536 millones de dólares en la taquilla mundial.