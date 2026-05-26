El episodio 800 de Los Simpson llega por fin a Disney+ - DISNEY+

MADRID, 26 May. (CulturaOcio) -

Titulado La búsqueda irracional, el capítulo 800 de Los Simpson llega a España tres meses después de su estreno en Estados Unidos, en febrero, donde se tituló Irrational Treasure. El capítulo, el 14 de la temporada 37, muestra el dilema de Marge cuando inscribe en competiciones caninas al perro de la familia, Ayudante de Santa Claus, para intentar ponerlo en forma.

Estas competiciones llevan a la famosa familia a viajar a un concurso en Filadelfia. Lugar en el que Marge y Homer se encuentran envueltos en una parodia de La búsqueda donde la mascota queda atrapada en una conspiración histórica.

Desde su estreno en 1990, Los Simpson han alcanzado una cifra récord de episodios, reforzando un legado cultural que ha conquistado a distintas generaciones a través del humor, la sátira social y unos personajes que, tras 36 años, se pueden considerar parte de la cultura popular.

La serie, creada por Matt Groening celebra el estreno con más de 37 premios Emmy, galardón de la televisión estadounidense, y 35 premios Annie, premios dedicados a la industria de la animación, consolidándose como la serie de ficción con guión emitida en prime time más longeva de la historia.

LOS SIMPSON Y SUS "PREDICCIONES"

La serie se convirtió en un fenómeno cultural en 1990 y se mantiene como una de las franquicias de entretenimiento más reconocibles en todo el mundo. Fue nominada a un Premio de la Academia en 2012 por el cortometraje para el cine Un largo día de guardería, y recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 2000.

Si algo destaca de la serie animada, son sus muy casuales coincidencias con la realidad, como con la presidencia de Trump en Estados Unidos, que aparece en el episodio 17 de la temporada 11, emitido varios años antes de la llegada del presidente a la Casa Blanca. O la polémica a partir de la supuesta predicción de la infidelidad del concierto de Coldplay en julio de 2025, que resultó ser hecha con IA.

Actualmente se encuentra en producción su temporada número nº38, y mantienen la fecha del 3 de febrero de 2027 fijada, veinte años después del estreno de Los Simpson: La película, el universo de Sprinfield seguirá ampliándose con una segunda entrega que aspira a replicar el éxito, unos 536,4 millones de dólares, de su primera entrega.