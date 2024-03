MADRID, 14 Mar. (CulturaOcio) -

La comunidad fan de Dragon Ball lleva varios días de luto. El 8 de marzo se dio a conocer la noticia de que Akira Toriyama, el creador de la franquicia, había muerto el pasado día 1. La trágica información provocó millones de recciones a nivel mundial. Ahora, ha salido a la luz la última entrevista concedida por el legendario artista japonés.

El Tokyo Anime Award Festival anunció en diciembre de 2023 que Toriyama recibiría el premio Lifetime Achievement en reconocimiento a sus logros a lo largo de su carrera. El evento ha tenido lugar durante el fin de semana y se esperaba que el mangaka acudiera a recoger el galardón y dar un discurso.

El acto no pudo llevarse a cabo por el fallecimiento de Toriyama. Sin embargo, sí había concedido antes de morir una entrevista al festival que ahora ha visto la luz. En ella, el creador de Dragon Ball repasaba su amor por el manga, así como algunas anécdotas personales y adelanta algunos de sus próximos trabajos.

