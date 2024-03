Fans de Dragon Ball lloran la muerte de Akira Toriyama: "Nos deja nuestro gran maestro"

MADRID, 8 Mar. (CulturaOcio) -

Akira Toriyama, el legendario dibujante japonés que creó Dragon Ball y sus secuelas, ha muerto a los 68 años a causa de un hematoma subdural agudo. La web oficial de la aclamada serie de manga y anime confirmó su fallecimiento, que no ha tardado en hacerse eco a nivel mundial.

Tras conocer la inesperada y funesta noticia, los fans de Dragon Ball han llenado las redes sociales de mensajes de despedida hacia uno de los mangakas más reconocidos de todos los tiempos. Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan y el resto de personajes de Dragon Ball han acompañado a lo largo de generaciones a millones de lectores y espectadores, entre ellos muchos famosos, que no han dudado en darle las gracias por su obra.

"La muerte de Akira Toriyama se siente como si el mundo entero acabara de romperse. El universo Dragon Ball ha cambiado muchas de nuestras vidas y cambiará millones en el futuro. Las palabras no pueden describir la magnitud de su impacto. Leyenda en todos los sentidos. El mejor de todos los tiempos", resume un fan a través de X (Twitter).

Akira Toriyama dying feels like entire World just broke. The Dragon Ball universe has altered so many of our lives and will change millions to come. Words can not describe the magnitude of his impact. Legend in every sense. The greatest of all time. RIP to the GOAT. pic.twitter.com/DlLhiFAbCO

"Descansa en paz, Akira Toriyama. Siempre te estaré agradecido por ser el responsable de muchos de los momentos más felices de mi infancia", dice @_Lassana_. "Esto duele realmente. Este tipo es responsable de la introducción al anime de tantas personas. Sé que Dragon Ball fue uno de los primeros animes que vi. Una leyenda que NUNCA olvidaremos", sostiene un seguidor más.

RIP to Akira Toriyama, creator of Dragonball Z, he was 68 years old



This one really hurts. This guy is responsible for so many peoples introduction to Anime. I know Dragonball was one of the first anime I ever watched myself.



A legend who we will NEVER forget. pic.twitter.com/MPdEusMVK2