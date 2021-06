Elisabeth Moss analiza el final la temporada 4 El cuento de la criada: "June descubre la clase de guerrera que es"

MADRID, 20 Jun. (CulturaOcio) -

La temporada 4 de El cuento de la criada (The Handmaid's Tale) ha llegado a su fin. El sangriento final de la entrega ha supuesto un punto de inflexión para June (Elisabeth Moss) quien, tras ajustar cuentas con su mayor enemigo, se enfrenta a nuevas amenazas.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La temporada 4 terminó con June asesinando a Fred Waterford, aunque no parece contenta pese a haber acabado con el villano y estar con su marido y su hija. "Ella no encaja con Luke. Ella no siente que encaja con Moira. Realmente está tratando de averiguarlo. Ella prueba cosas diferentes y nada funciona. Creo que está descubriendo quién es y qué clase de guerrera tendrá que ser, qué tipo de madre tendrá que ser", contó la actriz a TVLine.

"Puede que no sea una madre normal. Es posible que no se despierte y haga tortitas todas las mañanas. Pero sí creo que termina en un lugar donde se convierte en la mujer que será por el resto de su vida. Se convierte en una persona cuya prioridad es crear un futuro mejor para sus hijos, para sus hijas. Puede haber más de una forma de hacerlo. Hay una forma de hacerlo, que es la forma en que Luke quiere y hay una forma de hacerlo que, en última instancia, es la que June quiere", añadió.

El asesinato de Fred también cambiará radicalmente la relación entre June y Luke. "Creo que es algo que se ha estado construyendo. Ha habido algunas ocasiones en las que ha sentido que no la conocía y que ella no era la persona con la que se casó, y que está tratando de encontrar a su esposa, pero no puede encontrarla en esta nueva persona. Y no creo que sea estúpido; él entiende eso", esgrimió Moss.

"Está aceptando el hecho de que no va a recuperar a su esposa, así que dice: 'Está bien, al menos podemos recuperar a nuestra hija. Antepuso a Hannah a ellos y eso le rompe el corazón a June, pero ella también sabe que esa es la realidad. Siente cosas diferentes por Nick que por Luke. Nick es la persona que entiende quién es ella ahora, que entiende por lo que pasó, ha estado en la guerra con ella, se ha enamorado de la persona que es ahora como Luke se enamoró de la persona que era antes de Gilead", contó.

"Él reconoce que ella ha elegido algo más que quedarse allí con él y Nichole. Queda por ver cuál será su reacción a eso y si lo entenderá o no alguna vez", dejó caer la intérprete sobre el destino de la relación entre los personajes. "Alguien tiene que acabar con Gilead. June no es el tipo de persona que se quedará quieta y dejará que alguien más haga eso", afirmó.