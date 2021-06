Joseph Fiennes (Fred Waterford) analiza el final de la temporada 4 El cuento de la criada: "Siempre lo supe"

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

La temporada 4 de El cuento de la criada (The Handmaid's Tale) ha llegado a su fin. La serie ha cerrado la entrega con una esperada venganza, un impactante final que plantea numerosos interrogantes de cara a la quinta temporada.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Después de años de abusar de las mujeres, sometiendo a casi todo el mundo a su voluntad e incluso castigando a su propia esposa y cómplice, Fred Waterford (Joseph Fiennes) muere a manos de June Osborne (Elisabeth Moss) en el episodio 4x10.

"Siempre supe de alguna manera que su muerte se introduciría en la narrativa, y Bruce Miller, muy amablemente, al final de cada temporada, me decía cómo iban las cosas o hacia dónde podrían ir. Recuerdo que era el final de la temporada 2 y él muy amablemente dijo: 'Escucha, solo un aviso de que el tiempo del Comandante podría haber terminado la próxima temporada'. Eso fue al final de la temporada 2, y luego leí todos los episodios y no pasó nada. Me mantuvo un año más de lo que pensé que debía quedarme, pero tuve esa idea desde el principio", explicó Fiennes a Deadline.

Pese a que June ha ejecutado su venganza, Gilead permanece y la temporada 5 tendrá que mostrar las consecuencias de la muerte de Fred. "Me encanta la forma en que Bruce introdujo el tema de la venganza, tenemos que encontrar un cierre y el perdón. Tiene que haber un sentido de lástima por el tipo y me encanta que June sea consciente de su rabia y consciente de que perderá su espiritualidad por este impulso, esta necesidad de matar. Es confuso. Dará lugar a otra dimensión en la relación entre Luke y June", agregó el actor.

Por su parte, el creador Bruce Miller no cerró la puerta al posible regreso de Fred. "Creo que aunque Fred está muerto, su influencia en June continúa y eso, en nuestra serie, se muestra a través de flashbacks", dejó caer.

Además, Miller también dio pistas sobre el nuevo rol que tendrá June en la quinta temporada. "Terminamos el episodio cinco minutos antes de que ella se dé cuenta de lo que acaba de hacer. Está muerto, pero no es el final de su relación con Fred Waterford, no es el final de la relación con su ira hacia Fred Waterford. Se trata de lo que sucede cuando consigues lo que siempre quisiste. Ella está en Canadá con su esposo, con su hija. Ella se ha vengado de Fred, y no se siente particularmente bien. Creo que terminamos a cinco minutos de ese ajuste de cuentas con ella misma, de ese cambio de June como sirvienta en Gilead a una June vengadora con más opciones pero más responsabilidad", explicó.

"Es paradójico, y creo que la necesidad de justicia y venganza de June es fascinante. Es algo que nosotros, como audiencia, necesitamos. Es una cierta catarsis porque va a quedar libre, pero la paradoja es que ella se convierte en producto de lo que quiere erradicar", añade Fiennes al respecto.

Con Fred muerto, parece que June tendrá que hacer frente a nuevas amenazas. "El comandante está muerto. El hecho es que hay muchos comandantes. Es una batalla larga. Creo que la lección que está aprendiendo es la lección que estamos aprendiendo todos, que es que no importa cuántas decisiones tomes, siempre hay otra decisiones que debes tomar. Creo que muchos de nuestros problemas en el mundo son pensar que las peleas acaban en cuanto matas a Fred en el bosque, que tus problemas se terminan. Es una lucha larga, y eso es a lo que tenemos que acostumbrarnos en este mundo, a las luchas largas", esgrimió el creador.