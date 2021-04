El cuento de la criada: 8 cosas que debes recordar antes de ver la temporada 4 de The Handmaid's Tale

MADRID, 28 Abr. (CulturaOcio) -

Los tres primeros episodios de la temporada 4 de El cuento de la criada (The Handmaid's Tale) ya han llegado a HBO. En la cuarta entrega los fans verán a June (Elisabeth Moss) contraatacar a Gilead una vez más, una búsqueda de justicia y venganza que amenaza con consumirla y destruir sus relaciones más preciadas.

De cara al estreno, repasamos algunos de los puntos clave de la trama de la tercera entrega que nunca está de más recordar antes de enfrentarse a los nuevos episodios de una de las series más aclamadas de los últimos años.

1.- MÁS DE 100 NIÑOS SALIERON DE GILEAD

Durante la mayor parte de la temporada 3, June conspiró en secreto con Rita y otras 'marthas' contra Gilead para contraatacar y golpear al régimen donde más le duele. Dado que aparentemente Gilead fue creado únicamente para aumentar la tasa de natalidad y los niños son su recurso más preciado, el plan era sacar a la mayor cantidad posible de niños de Gilead y llevarlos al otro lado de la frontera, a un lugar seguro en Canadá.

Al final, cuando todo parece perdido, el comandante Lawrence ayuda a Rita y los niños para que pasen en secreto a través de su casa y se marchen en un avión con destino a Toronto. Pero, en el último momento June decide quedarse, ya que está dispuesta a recuperar a su propia hija, Hannah.

2.- JUNE, EN SITUACIÓN CRÍTICA

June, junto con otras 'marthas' y 'criadas', distrae a los guardias de Gilead para que no vean el avión y puedan impedir su despegue. Pero su plan se tuerce y June recibe un disparo que la deja en una situación crítica. Y si bien ya se sabe que no está muerta, las secuelas de sus heridas son desconocidas.

3.- SERENA TRAICIONÓ A FRED

Después de soportar el maltrato físico y emocional de su esposo durante casi tres temporadas, Serena aparentemente se reconcilia con Fred a mitad de la temporada 3 y parece estar entusiasmada con la idea de empezar una nueva vida con él en Washington.

Pero todo es parte de su plan, ya que ella en realidad estaba trabajando junto a las autoridades canadienses para entregar a Fred a cambio de ser indultada y tener la oportunidad de volver a ver a Nichole, la niña que crió hija de June. En el penúltimo episodio de la temporada 3, Fred es arrestado por crímenes de guerra tan pronto como él y Serena cruzan la frontera hacia Canadá.

4.- EL INCIERTO FUTURO DE SERENA

Sin embargo, y aunque pensara lo contrario, Serena también es detenida, pero le permiten tener visitas supervisadas con Nichole. Después de que el personaje de Yvonna Strahovski se vuelva contra él, Fred contraataca. Mientras es interrogado por el agente canadiense Mark Tuello, Fred deja en claro que su esposa está lejos de ser una víctima y revela que Serena obligó a Nick y June a tener sexo. Serena es arrestada y ahora, lejos del amparo de Gilead, se enfrenta a un futuro tan incierto como el de su esposo.

5.- EL COMANDANTE LAWRENCE, UN PODEROSO ALIADO

El comandante Lawrence ha sido un verdadero enigma: fue uno de los fundadores de Gilead, pero no está de acuerdo con la mayoría de sus principios y ha estado trabajando en secreto de derribar el régimen. En la temporada 2 ayuda a Emily a escapar y en la temporada 3 se convierte en un conspirador y se alía con June, lo que permite que la organización rebelde Mayday se reúna en secreto en su casa.

La relación de Lawrence y June se vuelve aún más compleja cuando Fred los obliga a realizar la ceremonia en contra de la voluntad de ambos. Esta experiencia traumatiza a la esposa de Lawrence, Eleanor, quien finalmente se suicida. En el final, June intenta persuadir a Lawrence para que deje Gilead con las Marthas, pero Lawrence dice que Eleanor querría que él se quedara.

6.- NICK SE MARCHA AL FRENTE

Nick, que llegó a ascender mucho en el escalafón del régimen, estuvo ausente durante los últimos episodios de la temporada 3. A mitad de la temporada, June descubre que Nick fue un soldado de Gilead y jugó un papel clave en la instauración del régimen. Además, Nick es enviado a servir en el frente en Chicago y no regresa.

7.- LA TRANSFORMACIÓN DE JUNE SIGUE ADELANTE...

A medida que se convierte en una líder revolucionaria, June también se vuelve cada vez más despiadada y, al final de la temporada 3, ya carga con varias muertes a sus espaldas. La protagonista apuñala al comandante Winslow hasta la muerte cuando intenta violarla en Jezabels y, además, ella se mantiene al margen cuando descubre que Eleanor se está suicidando.

También al final mata a un guardián y, aunque estos asesinatos están justificados, seguramente tendrán un impacto psicológico en June en el futuro.

8.- ... Y LA SERIE TAMBIÉN

Y si bien la nueva temporada cuenta con 10 episodios, tres menos que anterior tanda de capítulos, esto no significa que el final de la serie esté cerca. De hecho Hulu renovó The Handmaid's Tale para una quinta temporada, y en mayo de 2019, el showrunner Bruce Miller le afirmó en una entrevista a Us Weekly que no estaba seguro de si el final sería pronto.

"Estoy trabajando a partir del libro y del universo creado por Margaret Atwood. Hay algunos finales reales, cosas que se cierran", señaló antes de agregar:"¿Que si tengo un final en mente? Siempre tengo algunos finales en mente. Pero también podríamos ver fácilmente una temporada 12 centrada en los juicios de Serena y Fred".