¿Eliminó Falcon y el Soldado de Invierno una trama sobre una pandemia mundial?

MADRID, 30 May. (CulturaOcio) -

'Falcon y el Soldado de Invierno', la serie protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan terminó dejando a los fans con ganas de más. El episodio final, cargado de revelaciones, también terminó de configurar los verdaderos objetivos de los Sin Banderas, la organización calificada como terrorista... cuya trama pudo quedar incompleta o recortada en la ficción de Marvel Studios.

La irrupción de los Sin Bandera se antojaba interesante, una organización violenta liderada por Karli Morgenthau que buscaba evitar regresa al mundo de antes ya que entendían que sociedad estaba mejor y era más justa cuando, tras la desaparición de la mitad de la población mundial por el chasquido de Thanos, se abrieron las fronteras y toda la humanidad cooperó para salir adelante. Ahora bien, algo que han notado los fans en su arco argumental es la sensación de que no está expuesto correctamente, como si faltasen fragmentos de trama, identificando incluso varios presuntos agujeros de guión.

Y es ahí donde surgieron especulaciones y varias teorías, una de ellas es la que considera que había una subtrama relacionada con una pandemia mundial que fue suprimida debido, precisamente, estallido de pandemia real del COVID-19. El YouTuber Nando v Movies fueron quienes expusieron esta hipótesis.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En los dos primeros episodios, los Sin Banderas robaron vacunas, un cargamento gigante que provoca un enfrentamiento entre Karli Morgenthau (Erin Kellyman) y Sam y Bucky. Sin embargo, nunca se menciona para qué enfermedad son dichos viales, argumentando que solo las cogen por ser "recursos" que el Gobierno estadounidense valora.

Posteriormente, se descubre que Mamá Donya (Verónica Falcón), su mentora, está enferma de tuberculosis, lo que le lleva a la muerte. Aquí surge la teoría del YouTuber, puesto que el tema de las vacunas deja de abordarse y la escena en la que se hace referencia a la tuberculosis de Donya es muy extraña, pues está rodada de una manera en la que se hace habla de la enfermedad sin ver a los actores pronunciarlo, lo que podría indicar que se trata de diálogo añadido.

Y es ahí cuando surge la posibilidad de que Mamá Donya muriese por un extraño virus y que el robo de las vacunas fuese una manera de chantajear al Gobierno de Estados Unidos, algo que tendría mucho más sentido. Sobre todo, porque los Sin Banderas llegan a intentar impedir una votación sobre el reasentamiento global.

Si la organización fue capaz de realizar un plan tan medido, ¿cómo es posible que perdiese el tiempo robando unas a las que después no se haría de nuevo referencia? Por otro lado, en otra secuencia de la serie, un miembro del grupo terrorista habla de un refugio al que van a esconderse como un lugar "limpio".

¿A qué se refería con "limpio"? Bien podría hablar sobre un lugar en el que es imposible ser localizados, pero, por otro lado, sería una referencia a un sitio que se ha mantenido libre de virus.

DESMENTIDO DE MARVEL STUDIOS

A los pocos días de que esta teoría cobrara fuerza, desde Marvel Studios salieron a desmentirla. Malcolm Spellman, principal guionista de Falcon y el Soldado de Invierno se refirió a esta teoría y si bien confirmó que sí se eliminó una de las tramas en la serie... no tenía nada que ver con ninguna pandemia.

"Me han dicho que deje de decir que hay una trama 'perdida', pero hay que aclarar que no tiene nada que ver con la pandemia", afirmó en una entrevista en el podcast Fade to Black.

La propia Kari Skogland, directora de la serie también desmintió que en la versión inicial de la trama hubiera ninguna referencia a una pandemia global, algo que también ha hecho Kevin Feige, presidente de Marvel Studios que, además, ha señalado que el chaquido de Thanos, como tragedia global, ya tiene grandes paralelismos con la pandemia mundial que estamos viviendo.

"Eso es algo bastante interesante, como se verá en varios de nuestros próximos proyectos, los paralelismos en los que parecerá que la gente está hablando de la pandemia de COVID. En el contexto del UCM, están hablando de The Blip, pero realmente ha reactivado este concepto de forma que lo ha hecho más relevante", señaló en declaraciones a Variety en las que señaló que es "sorprendente", y en este caso además "algo deprimente" las similitudes que se pueden aún hoy en día encontrar entre los cómics y la realidad.