La edad dorada, el drama de época que comparte creador con Downton Abbey, tendrá temporada 5 - HBO MAX

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

La cuarta temporada de La edad dorada llegó a HBO Max el pasado 2 de noviembre, con el estreno de un nuevo episodio cada lunes. Antes incluso de que hayan visto la luz todos los capítulos de la nueva entrega, la plataforma ha anunciado la renovación del drama de época creado por Julian Fellowes para una quinta temporada.

"Julian Fellowes y el reparto de La edad dorada han vuelto a captar el espíritu de la época este otoño, ofreciéndonos otra temporada cautivadora e imperdible" ha destacado en un comunicado Francesca Orsi, presidenta de series dramáticas y películas de HBO, sobre la temporada 4. Además, Orsi ha agradecido cómo la audiencia "ha seguido acogiendo la serie año tras año".

Erin Underhill, la presidenta Universal Television, que coproduce la ficción con HBO, ha alabado la labor del reparto, de los guionistas y del equipo creativo. Underhill destaca que todos ellos consiguen que el mundo de La edad dorada resulte "atemporal y con gran resonancia".

LOS NUEVOS EPISODIOS DE LA EDAD DORADA SE ESTRENAN LOS LUNES

"Bertha Russell cambió la alta sociedad, pero a un alto precio. Ahora, su familia debe afrontar las consecuencias mientras Agnes van Rhijn aprovecha la oportunidad para recuperar su posición. Mientras tanto, Marian se abre un nuevo camino y Peggy se esfuerza por ganarse la aceptación de sus futuros suegros. En esta nueva era, hay que tener cuidado con lo que se desea", reza la sinopsis de la cuarta temporada, que aún no ha estrenado sus últimos episodios.

El reparto de La edad dorada lo conforman Louisa Jacobson (Materialistas), Carrie Coon (Perdida), Morgan Spector (Homeland) y Denée Benton (UnReal). Completan el elenco Christine Baranski (The Big Bang Theory), Cynthia Nixon (Sexo en Nueva York), Taissa Farmiga (American Horror Story), John Douglas Thompson (El legado de Bourne) y Harry Richardson (Dunkerque), entre otros.

Fellowes, el también creador de la mítica Downton Abbey, firma junto con Sonja Warfield (Will & Grace) el guion de la serie, que logró alzarse con un Emmy en 2022 por su diseño de producción.