Tráiler de la temporada 4 de La edad dorada, que ya tiene fecha de estreno en HBO Max

La cuarta temporada de La edad dorada, drama de época de HBO, ya tiene fecha de estreno y teaser - HBO MAX

MADRID, 26 Ago. (CulturaOcio) -

La cuarta temporada de La edad dorada ya tiene fecha de estreno en HBO Max. La serie creada por Julian Fellowes (Downton Abbey) ha presentado el primer adelanto de sus ocho nuevos capítulos que arrancarán su andadura en la plataforma el próximo 2 de noviembre.

"Estamos siendo puestos a prueba... debemos luchar con todas las herramientas a nuestro alcance", dice Bertha Russell, el personaje de Carrie Coon, al inicio del adelanto. "Usted podría ser la clave para la supervivencia de nuestra familia", confiesa su marido George, a quien da vida Morgan Spector.

"La reputación de esta familia depende del éxito de la cena presidencial", señala otro de los personajes. Es entonces cuando el teaser muestra a Peggy Scott, interpretada por Denée Benton, que está "encantada" de casarse con un miembro de la familia, pero quiere hacerlo a su manera. Finalmente, en los últimos compases del vídeo, todos los personajes se encuentran en una lujosa cena que definirá el rumbo que tomarán sus vidas.

TODOS LOS ACTOS TIENEN CONSECUENCIAS

"Bertha Russell cambió la alta sociedad, pero a un alto precio. Ahora, su familia debe afrontar las consecuencias mientras Agnes van Rhijn aprovecha la oportunidad para recuperar su posición. Mientras tanto, Marian se abre un nuevo camino y Peggy se esfuerza por ganarse la aceptación de sus futuros suegros. En esta nueva era, hay que tener cuidado con lo que se desea", adelanta ls sinópsis oficial de la nueva temporada de la serie.

La edad dorada, nominada en siete ocasiones a los Emmy, está protagonizada por los mencionados Louisa Jacobson (Materialistas), Carrie Coon (Perdida), Morgan Spector (Homeland) y Denée Benton (UnReal). El reparto de la serie se completa con Christine Baranski (The Big Bang Theory), Cynthia Nixon (Sexo en Nueva York), Taissa Farmiga (American Horror Story), John Douglas Thompson (El legado de Bourne) y Harry Richardson (Dunkerque), entre otros.