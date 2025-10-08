Downton Abbey: El gran final pone el broche de oro a una saga "muy reconfortante que ha hecho feliz al público"

LONDRES, 8 Oct. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

La familia Crawley y su servicio dicen adiós. La franquicia Downton Abbey llega a su fin este viernes, 10 de octubre, con el estreno en cines de la película Downton Abbey: El gran final. La producción, escrita por el oscarizado Julian Fellowes y dirigida por Simon Curtis, reúne de nuevo al emblemático reparto liderado por Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Laura Carmichael y Jim Carter.

La cinta pone el broche de oro a una de las sagas más queridas de la televisión y el cine británico. La actriz Michelle Dockery, quien da vida a la icónica Lady Mary Crawley, cree que la clave del éxito de Downton Abbey reside en su capacidad para reconfortar al público. "Creo que la gente la encuentra reconfortante. Es una saga muy reconfortante. Y gran parte trata sobre el amor: el amor entre amigos y familiares, entre personas de distintos ámbitos de la vida, cómo están conectadas...", manifestó Dockery en una entrevista concedida a CulturaOcio.

En cuanto a su personaje, Michelle asegura que la fuerza de Lady Mary ha sido siempre una fuente de inspiración. "Me encanta la capacidad de Lady Mary para simplemente seguir adelante. Ha estado en una montaña rusa desde el primer día, y tiene ese estoicismo y esa habilidad para continuar. Creo que es una gran cualidad", afirma.

Por su parte, Joanne Froggatt, quien interpreta a Anna Bates, reflexiona sobre la evolución de su personaje a lo largo de los años: "Adoro su trayectoria. Ha vivido tantas cosas... Lo sorprendente es que haya mantenido su bondad interior, que conserve su alma pura a pesar de todas las adversidades que ha tenido que afrontar".

Harry Hadden-Paton, Bertie Pelham en la franquicia, describe a su personaje como "un hombre moderno y amable". "Lo que hemos visto en Bertie es ese elemento de apoyo y modernidad. Es bonito que ponga a su esposa en primer plano y quiera hacerla feliz".

Robert James Collier, en el papel de Thomas Barrow, celebra el desenlace del que quizá ha sido uno de los personajes más complejos de la saga: "Estoy encantado. Ya era hora de que tuviera un poco de felicidad. Ha pasado por mucho dolor, y a partir de ahora solo le esperan buenos momentos. Buenos tiempos para Thomas, buenos tiempos en Los Ángeles junto a la piscina, entrenando con Dominic West", dice el actor con cierto humor.

UNA DESPEDIDA CARGADA DE EMOCIÓN

Con una mezcla de nostalgia, humor y elegancia, y con el recuerdo de Maggie Smith, la legendaria actriz que dio vida a la condesa viuda de Grantham y que falleció el pasado año, siempre presente, Downton Abbey: El gran final promete ser una despedida a la altura de una historia que ha cautivado al público de todo el mundo durante más de una década.

Laura Carmichael, quien encarna a Lady Edith Pelham, confiesa que lo más difícil será decir adiós a las personas que han formado parte de esta historia durante tantos años: "Creo que echaré de menos al reparto y al equipo. Muchos han estado con nosotros desde la primera temporada de la serie. Esta película es una celebración de la serie y de estos personajes. Esta película es muy glamurosa y divertida. Ha sido muy emotivo para nosotros y estoy segura de que también lo será para los fans", asevera.

Phyllis Logan (Mrs. Hughes) reconoce que rodar una tercera película fue un regalo inesperado. "Fue maravilloso tener una tercera película, algo que ni siquiera esperábamos. Fue precioso volver a reunirnos para esta celebración final y despedirnos de los fans con esta última historia", afirma.

Raquel Cassidy (Phyllis Baxter) coincide en ese sentimiento. "Me sentí realmente afortunada de hacer otra más; triste porque sea la última, pero se siente que es el momento adecuado". Jim Carter, quien da vida a Mr. Carson, concluye con una reflexión que captura el espíritu de Downton Abbey: "Es muy bonito hacer un trabajo sabiendo que la gente va a disfrutar. Contribuir a la felicidad de la gente es una sensación maravillosa. No puedo esperar a que lo vean."

Downton Abbey: El gran final nos muestra a los Crawley y al personal de la casa adentrándose en los años 30. A medida que el emblemático reparto de personajes afronta cómo encarar el porvenir de Downton Abbey, todos ellos deberán abrirse al cambio y dar la bienvenida a un nuevo capítulo. Paul Giamatti, Dominic West, Alessandro Nivola, Lesley Nicol, Sophie McShera, Penelope Wilton y Joely Richardson, entre otros, completan el reparto de la película.