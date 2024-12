MADRID, 3 Dic. (CulturaOcio) -

Titulado La Hermandad ante todo, el tercer episodio de Dune: La profecía ha ahondado en el oscuro pasado de Valya y Tula Harkonnen. Y es que la nueva entrega ha demostrado que, lejos de ser la hermana sumisa y obediente que parecía, Tula es tan temible como Valya... Si bien es cierto que tiene un mejor corazón que esta última, algo que influye en sus decisiones y, con toda seguridad, será decisivo en su arco de personaje.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

A través de un extenso flashback, el capítulo 3 de la ficción de Max muestra cómo Valya y Tula quedan profundamente marcadas por la muerte de su hermano mayor, Griffin Harkonnen, al que ambas admiraban y amaban. Y aunque en un principio es Valya la que parece estar más sedienta de sangre, es Tula la que perpetra una cruel venganza contra la casa Atreides, a la cual pertenecía el asesino de su hermano.

Ya sea siguiendo las órdenes de Valya o porque realmente quería hacerlo, Tula asesina a la familia Atreides, incluido su novio, Orry. Después de esto, las hermanas se reúnen en su planeta natal, sus padres se muestran horrorizados ante lo ocurrido, culpando a Valya del comportamiento de Tula y ambas parten juntas hacia Wallach IX para estudiar con la Hermandad y empezar de cero.

"Sí, llegaremos a ver el tránsito de Tula a la Hermandad y llegaremos a verla intentar sacudirse cualquier eco de lo que era su vida antes de entrar en la Hermandad... cualquier eco aparte de ser la hermana de Valya", adelantó Emma Canning, la actriz que da vida a la joven Tula en declaraciones a ScreenRant, sugiriendo que la ficción aún tiene por delante algún flashback más de las dos Harkonnen. "También veremos cómo todo nos sigue, ya que no hay cortes por lo sano. La veremos lidiar con esas consecuencias", añadió.

La intérprete explicó, además, por qué su personaje toma la decisión de unirse a la Hermandad a pesar de que al inicio del capítulo no se sienta para nada inclinada a ello. Y es que la masacre de los Atreides marca para ella un punto de no retorno. "No tiene nada más en este momento. Tiene el corazón roto. Creo que se odia a sí misma y se arrepiente muchísimo. Su familia no la deja olvidarlo, y es de lo único que se habla. Entonces Valya llega a casa y dice: 'Deberíamos estar liderando, Tula. Eres increíble. Griffin estaría muy orgulloso'", señaló.

LA RELACIÓN ENTRE TULA Y VALYA

"Creo que Tula se aferra a Valya como un bote salvavidas", apuntó Canning, subrayando la importancia que tiene para su personaje la aprobación de su hermana, a pesar de que, en un momento dado del tercer episodio, dijera que ella nunca le había hecho demasiado caso. "Cree que Valya es la persona más increíble en todo, mientras que ella no lo es", expresó.

Si bien la tercera entrega de la ficción deja claro que Tula busca la aceptación y el orgullo de su hermana, también deja claro que es distinta a ella... lo que no necesariamente implica que sea más débil. Así, es de esperar, y las palabras de Canning parecen confirmarlo, que los remordimientos por la masacre de los Atreides seguirán a Tula en un futuro e incluso puedan influir en sus decisiones.

De hecho, los sentimientos de Tula incluso podrían llevarla a oponerse a su hermana más tarde o más temprano, algo que, en cierta medida, ya ha hecho en los últimos compases del episodio, tratando de revivir a Lila.