Tráiler de Dune: La Profecía capítulo 3 confirma el destino de Lila

Era de esperar que en una serie tan marcada por las maquinaciones y las ansias de poder como Dune: La profecía, las traiciones y las muertes estuviesen a la orden del día. Solo en los dos primeros episodios ya han sido varios los personajes que supuestamente han perecido, pero tal y como ha revelado el tráiler del tercer capítulo, el destino de uno de ellos no estaría tan sellado como se había pensado.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Titulado Dos lobos, el final del episodio 2 daba a entender que la Hermana Lila no había sobrevivido a la Agonía de la especia, peligroso ritual al que había sido sometida prematuramente para contactar con su antepasada, la Madre Raquella.

La joven había logrado desbloquear su memoria genética, consiguiendo que la fundadora de la orden le explicase mejor la profecía del Tiran-Arafel y la naturaleza del tirano que las juzgará, pero al tener acceso a todas las mujeres de su linaje, también se encontraba con la Madre Dorotea.

Tal y como se reveló en el flashback del primer capítulo, Dorotea, nieta de Raquella, iba a sucederla como Madre Superiora cuando esta murió, pero Valya Harkonnen, contraria a sus ideas, hizo que se quitara la vida haciendo uso de la Voz. Hablando por medio de Lila, Dorotea se dirige a Tula, diciéndole que, ya que ellas le quitaron su futuro, ella les arrebataría su esperanza. Acto seguido, la joven acólita empieza a convulsionar, quedando finalmente inerte sobre la camilla.

No obstante, el adelanto del tercer episodio vuelve a mostrar a Lila postrada en una cama médica, con un tubo en la boca y dos objetos similares a electrodos en sus sienes. "Nadie ha regresado nunca del estado en que se encuentra esta niña", afirma una de las Bene Gesserit que rodean a la joven. "Haré lo que se necesite hacer cuando lo decida", asegura por su parte Tula, dando a entender que no piensa resignarse a perder a una alumna que había sido como su hija.

Así, el tráiler de la entrega deja claro que Lila no está muerta después de todo... al menos no de una forma definitiva, y que es posible que aún regrese. Por otro lado, las nuevas imágenes también adelantan que el episodio volverá a transportar al espectador décadas atrás en el tiempo, cuando las jóvenes hermanas Harkonnen vívian con su familia en el planeta helado de Lankiveil antes de ingresar en la Hermandad. "No quiero solo sobrevivir. Deberíamos ser líderes del Imperio", proclama la joven Valya.