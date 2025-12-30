Los creadores y protagonistas de Stranger Things adelantan como será el final: "Emotivo y agridulce"

1026116.1.260.149.20251230212014 Archivo - Los Duffer defienden el estreno del final de 'Stranger Things' en cines: "En streaming no hay esa experiencia colectiva" - NETFLIX - Archivo

MADRID, 30 Dic. (CulturaOcio) -

Casi una década después de que la primera temporada de Stranger Things aterrizara en Netflix y se convirtiera en una de las series más vistas de la plataforma y en todo un éxito global, la ficción llega a su fin con el estreno del octavo capítulo de su quinta y última entrega. Y aunque faltan las palabras para describir el desenlace de la serie, sus creadores y protagonistas lo han intentado con algunas frases clave.

"Espero que sea satisfactorio", señalan los hermanos Duffer en una entrevista concedida a CulturaOcio.com. Los realizadores explican que la entrega "tiene mucha acción", quizá más que cualquiera de las anteriores, "tiene la mayor escala, con diferencia, el mayor número de efectos visuales" pero también, al tratarse "del final de lo que ha sido una larga historia de paso a la madurez", es "sin duda la más emotiva, emotiva y agridulce".

"Todo lo bueno se acaba", sentencia por su parte Caleb McLaughlin, tras pensar cómo resumir la temporada en una sola frase, una descripción con la que Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin y Gaten Matarazzo se muestran totalmente de acuerdo.

Por otro lado, y reflexionando sobre el mensaje de Stranger Things, el cuarteto de protagonistas apunta a la importancia de la familia y los amigos. "No sé hasta qué punto los guionistas, los hermanos Duffer, piensan en lecciones específicas que quieren transmitir cuando escriben. Creo que simplemente surge de sus sentimientos. Y creo que gran parte de ello tiene que ver con sentirse parte de un grupo unido, tener amigos leales y no hacer las cosas por tu cuenta. Creo que es una prueba de lo mucho que los hermanos Duffer se preocupan por los demás y por sus amigos. Porque al final es como tú, tu familia y tus amigos contra el mundo, más o menos", explica Wolfhard.

"Creo que toda la serie trata en gran medida sobre la familia escogida y todo eso", aporta Matarazzo, señalando que la ficción trata de "personas que aprenden a quererse más allá de lo que creían posible" y de "luchar por las cosas que amas cuando parece que te las pueden quitar".

Tras el estreno de los primeros cuatro episodios de la temporada 5 el 27 de noviembre y de los tres siguientes el pasado 26 de diciembre, el último capítulo de la serie llega el 1 de enero de 2026 a Netflix.