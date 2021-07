Dragon Ball Super: Super Hero, la nueva película de Goku presenta teaser... ¿y a sus dos villanos?

MADRID, 26 Jul. (CulturaOcio) -

La nueva película de 'Dragon Ball Super' ya tiene título. Tras el éxito de 'Broly', la saga volverá a los cines en 2022 con 'Super Hero'. El proyecto volverá a contar con el creador de la franquicia, el mítico Akira Toriyama, para la elaboración del guion. Un regreso más que esperado con el que el propio autor anunció que será "un viaje increíble", lleno de "combates extremos" y "algún personaje sorpresa".

Ha sido durante la Comic-Con Home de San Diego cuando se ha revelado el título del segundo título cinematográfico de la etapa 'Super'. En cuentas oficiales de redes sociales ha aparecido un primer teaser, en el que se ve a Goku preparándose para la próxima lucha, para después aparecer el título de la cinta y reafirmando que será en 2022 cuando llegue la película a la gran pantalla.

'Super Hero' no da más pistas de la trama, aunque su título podría indicar la posible aparición del Gran Saiyaman, el atuendo que utilizó Gohan para combatir el crimen en Ciudad Satán para mantener ocultad su verdadera identidad y el cual fue diseñado por Bulma.

The title of the new Dragon Ball Super movie has been announced! New character design art by Akira Toriyama and even our first look at the movie's visuals have also been revealed at the Comic-Con@Home 2021 Dragon Ball panel!#dragonballhttps://t.co/qDfPBQ0FuL pic.twitter.com/5eKvq0DFta