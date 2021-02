Dragon Ball: 35 cosas que (quizá) no sabías de Goku, Vegeta y compañía

MADRID, 27 Feb. (CulturaOcio) -

La serie de Bola de Dragón (Dragon Ball) cumple 35 años. Hace más de tres décadas que se emitió el primer episodio de la mítica serie anime basada en el manga de Akira Toriyama que acompañó a millones de niños (y no tan niños) de varias generaciones.

La historia relata las aventuras del despreocupado Goku, un niño extraordinario que bajo la tutela adecuada se convertirá en campeón de artes marciales y, con el tiempo, en salvador del mundo en varias ocasiones. En su camino, conocerá a Bulma y Krilin, su inseparable compañero. Juntos, iniciarán la búsqueda de las siete misteriosas bolas de dragón.

El 35º aniversario de la serie llega con el futuro de la saga en el aire. Se sabe que hay en marcha una secuela de ‘Dragon Ball Super: Broly’, pero no hay ninguna fecha concreta de estreno, como tampoco se sabe si habrá una continuación de ‘Dragon Ball Super’ en forma de serie.

No obstante, la emblemática serie sopla 35 velas y, con la precaución de no convertirse en Super Saiyan en el acto, repasamos 35 cosas cosas que (quizá) no sabías sobre Goku y compañía (combinando las cuatro series: Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y Dragon Ball Super).

1. CONTANDO KAMEHAMEHA'S

Goku ha realizado un total de 97 veces su popular ataque.

2. SUPER GUERRERO CAÍDO

El actor Sean Shemmel que daba voz a Goku, falleció mientras doblaba al mítico personaje durante su transformación en Super Saiyan de nivel 4 para la serie Dragon Ball GT.

3. EL PEINADO DE BULMA

Bulma experimenta con un total de hasta 17 peinados durante las tres series demostrando una mayor indecisión sobre su aspecto que Anne Igartiburu presentando cualquier gala.

4. EL PERSONAJE FAVORITO DE TORIYAMA

El creador del afamado anime, señaló a Piccolo como su personaje favorito ("Es un cliché cuando los tipos malos se convierten en buenos, pero sienta realmente bien dibujarlo").

5. HITLER TUVO SUS MINUTOS DE GLORIA

En la película Dragon Ball Z: Fusion Reborn, el conocido dictador nazi aparece, hasta que termina siendo derrotado por Goten y Trunks.

6. LAUNCH, VÍCTIMA DEL OLVIDO

Launch, que apareció durante la primera serie basada en el anime, no repitió en la segunda porque Akira Toriyama olvidó que existía.

7. LA INÉDITA VERSIÓN DE VEGETA

La transformación de Vegeta en Super Saiyan de nivel 3 apareció por primera vez en 2009 en el videojuego Dragon Ball Z: Dragon Battlers, sólo lanzado en Japón.

8. LOS ANDROIDES TENÍAN NOMBRE

Los afamados androides C-17 y C-18 que aterrorizaron a la Tierra en una de las fases de Dragon Ball Z tienen nombre: Lapis y Lazuli respectivamente, como la gema preciosa.

9. GOKU VS FREEZER

El famoso combate entre Goku y Freezer duró en televisión un total de 3 horas y media, convirtiéndolo en la lucha más larga de la historia del anime.

10. VEGETA ES "HUMANO"

Uno de los guerreros más poderosos del universo, Vegeta, tiene miedo a los gusanos.

11. FINAL ALTERNATIVO

En un desarrollo de los hechos deprimente, un final alternativo de Dragon Ball Z representaba al perfecto Célula matando al Trunks del futuro, que era el último representante vivo de la raza Saiyan, lo que significa su extinción y la de la humanidad.

12. LOS PEINADOS IMPERTURBABLES

Al contrario que los cabellos humanos, el peinado de los Saiyan siempre permanece igual. Probablemente al lector le gustaría conocer que gomina utilizan.

13. LA FRENTE DE KRILIN

Los enigmáticos 6 puntos de la frente de Krilin son quemaduras de incienso que sufrió durante su primer entrenamiento para ser monje en el templo de Orin.

14. LAS MUJERES NAMEKIANAS

Desafortunadamente para Piccolo y los namekianos a los que representa, no hay mujeres de su especie debido a su reproducción asexual y al hecho de que den a luz expulsando huevos de su boca.

15. EL PODER DE BROLY

El mítico Super Saiyan nació con un nivel de poder (unidades de combate o niveles de Ki) de 10.000, es decir, que siendo bebé era más poderoso que Piccolo (322), Goku (334) y Raditz (1500) combinados.

16. VISIÓN DOBLE

Goku y Yajirobe aparecen por error en dos ocasiones cuando se alinean los libros manga en orden.

17. LA EDAD DEL MAESTRO ROSHI

Durante Dragon Ball Z, el Maestro Roshi (también conocido como Muten Roy) tiene 354 años a pesar de ser humano. Esto se debe a que Roshi bebe un elíxir de la inmortalidad según explica el manga. Probablemente lo compartiese con Jordi Hurtado.

18. EL HERMANO DE TRUNKS

Vegeta y Bulma tuvieron un segundo vástago, de nombre Bra.

19. NARUTO Y DRAGON BALL

La cara de Chiaotzu aparece como una máscara en el manga de Naruto.

20. YAMCHA Y LA SELECCIÓN ESPAÑOLA

El apesadumbrado personaje de Yamcha, siempre pierde en los cuartos de final de los torneos de artes marciales. La selección española tenía la maldición de Yamcha hasta su victoria en el Mundial de Sudáfrica... y la gente sin saberlo.

21. EL TORNEO MUNDIAL DE ARTES MARCIALES

Aunque es el guerrero más poderoso, Goku sólo ha ganado el prestigioso torneo en una ocasión.

22. LA VOZ DE GOKU

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20160226123559-16021610849_9999.jpg

En el doblaje japonés, Masako Nozawa ha dado durante las tres series de Dragon Ball voz al protagonista de la saga.

23. PICCOLO, EL GUERRERO MÁS PODEROSO

Durante cierto tiempo, el namekiano fue el guerrero Z más fuerte, superando incluso a Goku y Vegeta, tras la fusión de Piccolo con Kami.

24. CENICIENTA EN DRAGON BALL

Los nombres de los personajes Bibidi, Babidi y Buu fueron tomados del famoso conjuro de Cenicienta.

25. NO ERA FAN

James Wong, director de la horrible adaptación en live-action, confesó que hasta obtener el cargo nunca había visto un episodio o leído un comic del afamado manga.

26. LOS MIEDOS DE GOKU

Goku tiene un temor comprensible a las agujas y la comida de hospital.

27. LA MADRE DE GOKU

La progenitora del héroe es una saiyan de nombre Gine. Su reencuentro lo podría haber organizado El Diario de Patricia.

28. EL CRECIMIENTO DE LOS NAMEKIANOS

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20170809130807_1200.jpg

Los namekianos como Piccolo crecen mucho más rápido que los saiyans o los humanos. Por eso, Piccolo está desarrollado completamente con sólo 3 años cuando lucha contra Goku en el Torneo Mundial de Artes Marciales.

29. EL NUDISMO NO ES TABÚ

En la versión manga de Dragon Ball, las escenas de desnudos son frecuentemente usadas, especialmente cuando son protagonizadas por Bulma.

30. GOTEN, PROTAGONISTA MALOGRADO

Inicialmente, el personaje de Goten fue ideado con la intención de sustituir en el rol principal a Goku. Pero, como bien se demostró en el tramo final de Dragon Ball Z, los fans no lo aprobaron.

31. FORMA PARTE DE UN UNIVERSO COMPARTIDO

Akira Toriyama decidió que las diferentes sagas que ha tenido 'Dragon Ball' compartiesen universo con otra creación suya, 'Dr. Slump'. La simpática Arale ha llegado a compartir escenas con Goku y Vegeta, además de aparecer como adulta en 'Dragon Ball Super'. Por otro lado, Goku ha visitado también Villa Pingüino.

32. INSPIRADA EN UN RELATO CLÁSICO

La historia de Goku en 'Dragon Ball' está inspirada en la fábula clásica china 'Viaje al Oeste'. De autor anónimo, narra cómo un monje budista llamado Xuanzang traba amistad con tres seres inmortales: un mono llamado Sun Wukong, un duene de mar llamado Sha Seng y un cerdo que responde al nombre Zhu Bajie. Los cuatro emprenden un viaje a la India para recuperar los antiguos sutras sagrados. La versión de Toriyama, el monje correspondería a Bulma, el mono a Goku, el duende del agua a Yamcha y el cerdo a Oolong.

33. GOKU PIADOSO

A pesar de que Son Goku, cuando era niño, sí acabó con varios villanos, cuando se convirtió en adulto no mataba a sus rivales. No obstante, en la saga 'Majin Bû', sí acaba con la vida de dos villanos.

34. LAS REGLAS DE LAS BOLAS DE DRAGÓN

Las bolas de dragón tienen sus reglas respecto a la resurrección. No pueden revivir a nadie que haya fallecido por causas naturales, tampoco a aquel que haya muerto un año antes, lo que hace que la eficacia de las esferas depanda del planeta en el que se encuentren.

35. UNA SAGA TAQUILLERA

Con 20 largometrajes estrenados en cines, 'Dragon Ball' es la cuarta saga cinematográfica más exitosa de la animación japonesa, con una recaudación total de 759 millones de dólares entre todos sus títulos. Siendo 'Dragon Ball Super: Broly', estrenado en 2018, el último hasta la fecha.