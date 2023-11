Fear The Walking Dead desmonta la muerte de un personaje un año después

MADRID, 13 Nov. (CulturaOcio) -

El destino de Alicia (Alycia Debnam-Carey) en Fear The Walking Dead ha sido un misterio durante un año. La temporada 8 trajo de vuelta a Troy Otto (Daniel Sharman), quien aseguró haber matado a Alicia y mostró como prueba su prótesis de brazo. Sin embargo, el capítulo 8x10 del spin-off ha arrojado luz sobre lo que realmente le ocurrió a la protagonista.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el capítulo 8x10, Madison (Kim Dickens) y Daniel (Rubén Blades) intentan buscar a Alicia, que, según Troy, ya es un zombie. Como no la encuentran, la pregunta de si Alicia está muerta o no aún sigue en el aire.

En la temporada 7, cuando Alicia se despierta repentinamente curada del virus zombie y está sola en la playa, muchos fans no creyeron que fuera capaz de sobrevivir y la teoría es que había terminado muriendo en la playa a causa de la infección. Así, esta hipótesis sostenía la escena no mostraba a Alicia curada, sino llegando al más allá.

Esta teoría ha persistido durante más de un año e incluso parecía confirmarse con el relato de Troy y su prueba de muerte. Sin embargo, Victor Strand ya ha revelado que Alicia no murió por la infección que tuvo en la temporada 7, sino que la superó. Puede que Alicia esté muerta en el universo de The Walking Dead, pero el virus no tuvo nada que ver con su fallecimiento, lo que desmonta la teoría de la playa.

Además de demostrar que Alicia vivió al menos un corto periodo de tiempo después de la temporada 7, la serie ofreció una explicación sorprendentemente detallada de lo que estaba haciendo después de la escena de la playa. Como se explica en el capítulo 8x10, la primera parada de Alicia fue la Torre Strand, que se había utilizado para convocar a varios supervivientes antes de su destrucción. Sacó a la gente de la zona y les ayudó a instalarse en otro lugar, y, después, partió hacia nuevas zonas.

Incluso si la serie confirma que Troy la mató, aún sería un mejor resultado que la teoría de la playa. La idea de que Alicia estaba en el más allá se basaba en que supuestamente estaba muriéndose durante toda la temporada y que no era posible que se recuperara repentinamente. El fallo fundamental de esta teoría es que la serie siempre tuvo una manera de explicar la supervivencia de Alicia: sus síntomas podrían atribuirse fácilmente a la pérdida del brazo, no a la infección. Con eso en mente, que Alicia se recuperara después de descansar un poco tenía sentido.

Debido a la naturaleza de su enfermedad, es totalmente posible que Alicia saliera ilesa después de pasar varios episodios preparándose para la muerte. No solo eso, sino que la idea de que Alicia tenía el virus zombie durante toda la temporada 7, pero no se convertía, tenía poco peso. Un personaje que sobrevive tanto tiempo sin convertirse era difícil de explicar, de manera que la justificación de una enfermedad causada por su brazo y que finalmente no haya muerto como los fans pensaban encajaría a la perfección con el desarrollo de la temporada 7.