Dominic West será el príncipe Carlos en la temporada 5 de The Crown

MADRID, 20 Oct. (CulturaOcio) -

The Crown sigue perfilando sus esperados cambios de reparto de cara a la temporada 5. Tras anunciar los fichajes de Imelda Staunton, Jonathan Pryce, Lesley Manville y Elizabeth Debicki, ahora se ha unido a la ficción Dominic West.

Según The Sun, el actor de The Wire ha firmado para interpretar al príncipe Carlos en la quinta temporada de The Crown. La próxima entrega de la serie de Netflix narrará la ruptura del matrimonio entre Carlos y la princesa Diana, interpretada por Debicki, después de que salieran a la luz las infidelidades del príncipe con Camilla Parker Bowles. West tomará el testigo de Josh O'Connor, quien ha dado vida al hijo de la reina en las temporadas 3 y 4.

The Crown cubre el largo reinado de Isabel II desde su coronación en 1953. Claire Foy encarnó a la monarca en las temporadas 1 y 2, mientras que la ganadora del Oscar Olivia Colman asumió el rol en las entregas 3 y 4. Imelda Staunton será quien interprete a la monarca en las dos últimas temporadas de la serie de Netflix. El personaje de Lady Di aparecerá por primera vez en la temporada 4 y será interpretado por Emma Corrin.

West es conocido por sus papeles en las series The Wire y The Affair. El intérprete también ha participado en películas como Chicago, 300, Punisher 2: Zona de guerra o La sonrisa de Mona Lisa.

La cuarta temporada de The Crown llegará a Netflix el próximo 15 de noviembre. Los nuevos episodios cubrirán la vida de la reina Isabel y la casa real británica desde 1979 hasta 1990. Entre las nuevas incorporaciones al reparto destaca Gillian Anderson, que se meterá en la piel de la primera ministra británica Margaret Thatcher.