La imagen más esperada la 4ª temporada de The Crown: Lady Di, vestida de novia

MADRID, 5 Oct. (CulturaOcio) -

Netflix estrenará la cuarta temporada de The Crown el próximo 15 de noviembre. Para hacer más llevadera la espera, la plataforma ha publicado una nueva imagen de Emma Corrin en el rol de Diana de Gales, en esta ocasión luciendo su vestido de boda.

"Un primer vistazo al vestido de novia de la princesa Diana. La diseñadora de vestuario y ganadora del premio Emmy, Amy Roberts, quería capturar el mismo espíritu y estilo del diseño original de David y Elizabeth Emanuel, sin crear una réplica para Emma Corrin", publicó la cuenta oficial de la serie en Twitter.

Aunque este es el primer vistazo en detalle, los fans ya pudieron ver el vestido brevemente en el tráiler. En el clip hay una secuencia que muestra el vestido por detrás.

