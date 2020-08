Elizabeth Debicki será Lady Di en las temporadas 5 y 6 de The Crown de Netflix

MADRID, 17 Ago. (CulturaOcio) -

Parece que The Crown, la serie de Netflix sobre la realeza inglesa, ya ha encontrado a su Princesa Diana. La serie ha anunciado que la actriz Elizabeth Debicki, quien también ha participado en Tenet de Christopher Nolan, interpretará a Lady Di en las temporadas 5 y 6 de la ficción.

Así lo han anunciado desde el Twitter oficial de The Crown, con un mensaje de la propia actriz agradeciendo la oportunidad de interpretar a una figura tan querida como Lady Di. "El espíritu de la princesa Diana, sus palabras y sus acciones viven en el corazón de muchos", se lee en la publicación junto a una foto de la actriz.

"Es un verdadero honor y un privilegio unirme a esta serie magistral, que me enganchó absolutamente desde el primer episodio", añade Debicki en el texto.

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B