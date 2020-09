El doblaje de Memorias de Idhún sigue indignando en Twitter: "Me da repelús, lo voy a ver en inglés"

MADRID, 10 Sep. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Netflix la esperada adaptación en formato anime de Memorias de Idhún, la exitosa saga literaria de fantasía escrita por Laura Gallego. Sin embargo, su estreno se ha visto empañado por la polémica en torno al doblaje en español de la serie, que no ha sido del agrado de todos los fans. Y así lo han demostrado, una vez más, en Twitter.

Desde el lanzamiento del primer tráiler de Memorias de Idhún, comenzó la polémica en torno a los actores elegidos para las voces de los personajes. Salvo Michelle Jenner, ninguno de los protagonistas había hecho trabajos de doblaje antes, e incluso la autora Laura Gallego escribió en su web que "no era las voces que se había imaginado" para Kirtash, Jack y el resto de sus creaciones.

Los creadores de la serie, la directora Maite Ruiz de Austri y el productor Alex Barroso, han defendido a capa y espada el trabajo de los actores, asegurando que "se han vaciado" y que la serie "gustará a los fans, en cuanto vean su trabajo", tal y como expresaron en una entrevista con CulturaOcio.com.

Sin embargo, parece que no ha sido así, porque los comentarios, la mayoría negativos a excepción de los que tienen como protagonista a Jenner, no han tardado en inundar Twitter. Por suerte hay algunos fans que se lo siguen tomando con humor.

🔴 ÚLTIMA HORA | La actriz Michelle Jenner se encuentra hospitalizada con graves dolores de espalda por cargar con todo el peso del doblaje de Memorias de Idhún pic.twitter.com/YimSST38Qo — Adrián J Rom 🏳️‍🌈 (@adrianjrom) September 10, 2020

Michelle Jenner huyendo de la sala de doblaje de Memorias de Idhún pic.twitter.com/b4vTWqVzt9 — zergiotravez (@zergiotravez) September 10, 2020

Psicóloga: ¿Sueles hacerte daño?



Yo: Voy a ver Memorias de Idhún en castellano, tú me dirás. pic.twitter.com/ztkhoabqsh — Victoria (@LadyRemsie) September 10, 2020

Adriana le ha encontrado una explicación racional al misterio de la voz de Kirtash en Memorias de Idhún: pic.twitter.com/q19rRf8Pju — Eva 🌹 (@e_zaragoza__) September 10, 2020

Memorias de Idhun en alemán subtitulado, de nada pic.twitter.com/z68RQi80f6 — PJones (@PacoJonesXtreme) September 10, 2020

Otros, critican abiertamente que los creadores hayan elegido a actores como Iztán Escamilla (Élite) o Sergio Mur (Las chicas del cable) para interpretar a los protagonistas cuando, a su juicio, no tenían el nivel requerido para ello.

Somos conscientes de los PEDAZO DE ACTORES DE DOBLAJE que se usan en Memorias de Idhún para voces adicionales? Y de la mierda que han dejado para protagonistas? pic.twitter.com/cIyuSDPfsb — Miss Atomic Bomb (@anaelric) September 10, 2020

Vengo aquí a quejarme del doblaje de Memorias de Idhún, no era tan difícil que Kirtash no pareciese un camionero con laringitis pic.twitter.com/9QmdxNdq97 — carmen figueroa🌙 (@krmnfigueroa) September 10, 2020

Me he visto el primer capítulo de Memorias de Idhún en Netflix y madre mía. Literalmente me lo he tenido que poner en inglés del cringe que me daba. Tengo que continuar al menos hasta donde Kirtash es una estrella del rock porque mae mía.

Es que mirad los dobladores en español pic.twitter.com/FcSrq4UPX4 — Baronesse du Thenard 🏳️‍🌈 (@Melkthetaurus) September 10, 2020

Así estoy con el primer capítulo de Memorias de Idhún. No me sirve de nada que os curréis la animación si el doblaje es una absoluta basura (excepto Michelle Jenner).

Muy enfadada con @NetflixES pic.twitter.com/kbu4MQ9kR6 — CAMBIAD EL DOBLAJE DE MDI (@RachelFlorFlor) September 10, 2020

Visto el primer episodio de "Memorias de Idhún" en su doblaje en español, lo único que os puedo decir con absoluta certeza es que Kirtash se ha comido una almendra y por eso habla así. — ExaltadaLocaModerna™🏀rebrotadísima⚽ (@_TheIronMaiden_) September 10, 2020

Le he explicado a Yuya la movida con el doblaje de memorias de Idhún y sin decirle nada cuando ha escuchado la voz de Michelle Jenner me ha dicho: pero ella sí que tiene voz de actriz de doblaje.



Sin entender el idioma, se puede saber la calidad 😂 — マルタ🌻 (@maruchan_be) September 10, 2020

5 minutos he durado con Memorias de Idhún. El doblaje es ridículo. He sentido vergüenza ajena escuchando a Itzan Escamilla. ¿No pudo decirle nadie que era malísimo? ¿No se dio cuenta él mismo? — Raúl (@MrRaulR7) September 10, 2020

Y hay quien, directamente, ha preferido ver la serie doblada en otros idiomas como el inglés para no tener que soportar ni la polémica, ni la decepción de saber que los detractores estaban en lo cierto.

La forma correcta de ver Memorias de Idhún pic.twitter.com/lnr1Qi0qS4 — Tirez Dubs (@TirezDubs) September 10, 2020

Viendo memorias de idhún. He tardado 4'47 minutos en cambiar el idioma de castellano a inglés. — JRivera ۞ (@ciudadano_zero_) September 10, 2020

Que haya tenido que poner la serie de Memorias de Idhún en inglés porque el doblaje en castellano parece que lo han hecho literalmente leyendo el guión sin ninguna emoción es VERGONZOSO — Hiraeth (@AironLawliet) September 10, 2020

Memorias de Idhún, episodio 1, minuto 5:12.



Como era de esperar, el doblaje me da tanto repelús que no puedo seguir. Lo siento por Michelle Jenner, pero esto lo voy a ver en inglés porque no lo soporto en español. 🤷‍♀️ — Eva 🌹 (@e_zaragoza__) September 10, 2020

He acabado harto del "doblaje" español de Memorias de Idhún, así que he cambiado a inglés. Justo era un momento en que el prota estaba llorando y se ha vuelto a repetir la escena del lloro al cambiar el idioma. Pues parece ser que el lloro en español era del actor inglés. — Mario @ Remember us (@DargorMajere) September 10, 2020

Hacednos un favor: para las proximas entregas de Memorias de Idhun, SOLO conservad a Michelle.



Os habeis cargado una saga simplemente por no ser rigurosos en el doblaje.

Eso es un fallo imperdonable. — 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒂 (@_MLobo_) September 10, 2020