Disney+ trabaja en un spin-off de Hawkeye protagonizado por Echo

MADRID, 23 Mar. (CulturaOcio) -

Disney+ estrenará Hawkeye, la serie de Ojo de Halcón, producción de Marvel Studios protagonizada por Jeremy Renner como Clint Barton y Hailee Steinfeld como Kate Bishop. En la ficción también aparecerá Alaqua Cox, cuyo personaje, Echo, tendrá su propia serie.

Así lo ha revelado Variety, que señaló que la serie está en su fase inicial de producción. Etan y Emily Cohen escribirán el guion y producirán la ficción.

En diciembre de 2020 se reveló que Maya Lopez, álter ego de Echo, se uniría al Universo Cinematográfico Marvel, mismo mes en que Ojo de Halcón comenzó la producción en la ciudad de Nueva York con Jeremy Renner y Hailee Steinfeld.

La serie seguirá los pasos de Clint Barton mientras entrena a Kate Bishop para ser la próxima Ojo de Halcón. También en diciembre de 2020 salieron a la luz las primeras imágenes en el set de Cox.

alaqua cox as echo on the set of hawkeye



via: murphy’s multiverse pic.twitter.com/RXtlw8T3fZ