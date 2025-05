La temporada 2 de Andor usa la Fuerza para explicar un misterio clave de Star Wars

MADRID, 9 May. (CulturaOcio) -

Andor es una serie significativamente distinta de otros proyectos del universo Star Wars. Y es que, aparte de su tono más oscuro, crudo y maduro, la ficción se distingue por dejar de lado un elemento clave en la franquicia, la Fuerza, inclinándose más por las intrigas políticas y el thriller de espionaje. No obstante, el séptimo episodio ha dado al fin cierto protagonismo a la energía vital que conecta a todos los seres vivos de la galaxia, sugiriendo el papel que jugará en la rebelión y en el destino de Cassian Andor.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Si bien en La guerra de las galaxias. Episodio IV: Una nueva esperanza ya se puede apreciar cierto misticismo relacionado con la Fuerza dentro de la Alianza Rebelde, lo cierto es que este no parece estar demasiado presente en sus orígenes tal y como los muestra Andor. Así, mientras que en la cinta de 1977, los rebeldes le desean a Luke Skywalker que la Fuerza le acompañe, en la ficción de Disney+ no hay Jedi, ni sables de luz, ni rituales mágicos Sith... y además Cassian se muestra reacio a creer en poderes ocultos.

En el capítulo 7 de la segunda temporada, Bix lleva a Cassian a ver a una sanadora de la Fuerza, preocupada por una herida que no se le llega a curar del todo. En cuanto descubre las intenciones de su compañera, el personaje de Diego Luna se pone a la defensiva, exponiendo que su madre adoptiva, Maarva, odiaba a esas curanderas. "Odiaba solo a una y fue hace diez años", replica Bix, argumentando que no significa que todo sea un timo, ya que "no engañarían a nadie si nunca funcionase" y que ella en su lugar, haría lo que estuviese en su mano para dejar de sufrir.

Mientras la pareja discute, la sanadora, que había estado atendiendo a una larga fila de heridos, percibe su presencia y se acerca a ellos, preguntándole directamente a Cassian quién es. "Nadie, pasábamos por aquí, nos vamos a casa", responde el rebelde, haciendo amago de irse. No obstante, la mujer le pide que espere y Bix le cuenta lo de la herida. Ella adivina que la lesión se encuentra en el hombro derecho, dejando asombrados a ambos y, pidiéndole permiso, le pone la mano sobre la zona afectada.

"Gracias", dice la sanadora en cuanto separa su mano, agradeciendo a un confuso Cassian "la lucidez" que le ha proporcionado. "Hacía tiempo que no sentía algo así, creía que había desaparecido. Es fácil perder la fe. Aquí viene mucha gente, a veces incluso les funciona, pero tú... Después de todo lo que has pasado mantienes la entereza, seguro que lo percibes", explica.

Cassian se marcha desechando las palabras de la mujer, aunque es obvio que el encuentro le ha alterado por algo más que su desconfianza hacia los sanadores de la Fuerza, pero Bix se queda para preguntarle a la curandera lo que ha visto en él. "Casi todos llevamos a cuestas lo que nos define, nuestro pasado. Pero algunos, muy pocos, como tu piloto, van viviendo sobre la marcha y eso tiene un propósito. Es un mensajero, tiene que ir a algún lugar", revela.

¿QUÉ SIGNIFICA EL ENCUENTRO DE ANDOR CON LA SANADORA?

Aunque la sanadora de la Fuerza sugiere que quizá Bix sea el destino de Cassian, ese "lugar" al que está destinado a ir... esta no acaba de creerlo, tal y como lo demuestra la decisión que toma en el noveno episodio. Negándose a ser la causa por la que Cassian deje la Rebelión y convencida de que su amado aún tiene un papel importante que cumplir en la misma, Bix abandona Yavin 4 sin él.

Efectivamente, tal y como muestran los eventos de Rogue One: Una historia de Star Wars, el personaje de Luna termina resultando vital para la derrota del Imperio, ya que ayuda a robar los planos de la Estrella de la Muerte. Es esto, probablemente, lo que la sanadora estaba sintiendo cuando toca su hombro.

Por otro lado, tanto la presencia de la sanadora de la Fuerza en Yavin 4 como todas las personas que acuden a ella creyendo en su poder, son indicativos de que, aunque por el momento la Fuerza no haya tenido mucho que ver en la Rebelión, poco a poco pasará a formar parte integral de ella.