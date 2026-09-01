Disney cancela el reboot en imagen real de Gárgolas y los fans piden un regreso a lo X-Men 97 - DISNEY

MADRID, 1 Sep. (CulturaOcio) -

Disney+ ha cancelado oficialmente el reboot en imagen real de Gárgolas, que llevaba en desarrollo desde 2023. Pero más allá de la decepcionante noticia, hay fans que esperan que Disney pueda replantearse el regreso de la ficción en otra fórmula y apueste, como ya hizo con X-Men, por una secuela de la original también en clave de animación.

Los rumores de que la serie en imagen real se había cancelado surgieron a raíz de las declaraciones de Greg Weisman, cocreador de la ficción original emitida entre 1994 y 1997, que en una entrevista con ComicsOnline aseguraba que el proyecto estaba "muerto". "No tengo ni idea de animación, pero actualmente no hay planes para una versión en imagen real", añadía.

Aunque Weisman no estaba directamente involucrado en el reboot, el medio Variety ha confirmado ahora, citando una fuente cercana al proyecto, que la serie se ha cancelado oficialmente.

No obstante, la reacción de los fans pone de manifiesto que lo que en realidad querían no era un reboot en imagen real. Así, un internauta comentaba en X: "Haced como con X-Men '97, por el amor de Dios".

Give it the X Men 97 treatment for Christ’s sake — Moose (@PeaceSignMoose) August 31, 2026

Hace algunos años que Disney está apostando fuerte por los remakes en imagen real... al menos en la gran pantalla. Y si bien algunos como Lilo y Stitch o El Rey León han sido todo un éxito, otros como Blancanieves o, más recientemente, Vaiana, han resultado ser grandes decepciones.

Sin embargo, en cuestión de series X-Men '97 ha sido uno de sus grandes aciertos. El regreso de los mutantes con una secuela directa de la mítica serie de los años 90 ha demostrado que volver a la animación puede significar acertar de pleno... y es justo lo que los fans quieren en el caso de Gárgolas.

LOS FANS QUIEREN QUE GÁRGOLAS REGRESE CON UNA SERIE DE ANIMACIÓN

En este sentido, cabe recordar que el mes pasado uno de los actores que prestó su voz en la serie original de Gárgolas aseguraba haber oído que Disney podría estar preparando una nueva ficción en clave de animación. Aunque por el momento esto no deja de ser un rumor, pues el estudio no ha confirmado nada de forma oficial, sus declaraciones abren la puerta a esta posibilidad.

"Están volviendo a hacer Gárgolas", aseguraba Brent Spiner, que en la serie original dobló al personaje de Puck, en el pódcast que presenta junto a Jonathan Freaks, con quien compartió reparto en Star Trek: La nueva generación. Al decir esto, Freaks pensó que se refería a la serie en imagen real, pero Spiner matizó: "No, no. Me lo han dicho esta mañana. Es otra serie de animación".

Habrá que esperar para ver si las declaraciones de Spiner terminan materializándose en un proyecto que esté a la altura de las expectativas de los fans pues, por el momento, lo único que está confirmado es que Disney no seguirá adelante con el reboot en imagen real de Gárgolas.