Friends: Jennifer Aniston (Rachel) y David Schwimmer (Ross) revelan que estaban enamorados las primeras temporadas

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

En sus casi dos horas, la reunión de Friends ha estado cargada de divertidas anécdotas, emocionantes recuerdos, sorprendentes invitados y algunas interesantes revelaciones. Y entre estas últimas sin duda la que más ha llamado a atención de los fans ha sido la que realizaron Jennifer Aniston y David Schwimmer confirmando lo que pocos sospechaban... que el amor que sentían Rachel y Ross traspasó la pantalla.

Durante la parte final del programa, el conductor del especial James Corden les pregunta los seis protagonistas de la serie cómo es posible que siendo jóvenes, ricos, guapos y pasando tantas horas juntos no hubiera ningún romance fuera de la pantalla. Una pregunta "descarada" ante la que Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow y Matt LeBlanc no tienen nada que decir... pero sí Jennifer Aniston que rápidamente gira su mirada hacia David Schwimmer.

"Bueno... a ver, ¿David?", dice la actriz con cara de no haber roto nunca un plato y realmente no lo hizo, aunque a ambos les hubiera gustado. "Sí, en la primera temporada yo estaba totalmente colado por Jen", confiesa Schwimmer. "Era recíproco", le interrumpe Aniston.

Después ambos explican que esa atracción que sentían el uno por el otro, y que era evidente para sus compañeros, nunca llegó a nada porque siempre, uno u otro, tuvieron pareja y "nunca traspasaron esos límites". "Estabamos colados el uno por el otro pero éramos como dos barcos que se cruzaban, porque uno de los dos siempre estaba en una relación", recuerda Schwimmer.

"Y nunca traspasábamos ese límite Lo respetábamos, pero ambos...", continúa el actor antes de Matt LeBlanc le interrupa con un nada discreto: "Y una mierda". "Es broma, es broma", dice entre risas el actor que interpretó a Joey.

"No, no. Sinceramente, recuerdo que una vez le dije a David: 'Va a ser una putada que la primera vez que tú y yo nos besemos sea en la televisión nacional'. Y así fue", recuerda Aniston que asegura que el hecho de que aquella atracción no desembocara finalmente en nada les permitió "trasladar toda nuestra adoración y amor a Ross y Rachel".

Después, ambos actores leen de nuevo, en la mesa de lectura de guión junto a sus otros cuatro compañeros, aquella escena donde, en un vacío Central Perk y en una noche lluviosa, Ross besó a Rachel por primera vez.